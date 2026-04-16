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Futbol

Betis y Álvaro Fidalgo eliminados de la Europa League al caer 2 a 4 ante el Braga en casa

Braga celebrando su pase a Semifinales de la Europa League l x: @SCBragaOficial
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 15:39 - 16 abril 2026
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El equipo del mexicano cayó en casa en la Vuelta de los Cuartos de Final de la Europa League ante el Braga

Betis cayó ante el Braga en la Vuelta de los Cuartos de Final de la Europa League en un partido donde los españoles comenzaron ganando el encuentro con un gran Álvaro Fidalgo, pero los visitantes supieron darle la vuelta en el 2.º tiempo. 

El mexicano jugó 67 minutos, donde fue clave en la construcción del 2.º gol del Betis para ponerse en ventaja antes del fin del primer tiempo.

Antony y Abde hicieron soñar al Betis

El encuentro tuvo un inicio trepidante para los locales con Álvaro Fidalgo creando oportunidades para su equipo, pero sin éxito que culminaran al fondo de la portería. 

La recompensa llegó al 13’ con un cabezazo de Antony en el área chica y el Betis ya lo ganaba. El segundo llegó por obra de Abde al minuto 26; después de una jugada del brasileño, el marroquí definió con tranquilidad. Hasta marcó un doblete, pero este no subió al marcador por fuera de lugar.

Aunque el descuento del Braga llegó por una desconcentración de la defensa del Betis y Pau Victor aprovechó para acercar a los suyos. Con marcador de 2 a 1, el Betis se fue al descanso con una cómoda ventaja para la parte complementaria.  

Braga implacable en el 2.º tiempo

El pase de Betis dependía de que supieran sostener la ventaja por un gol y buscar anotar más, pero terminó siendo todo lo contrario.

La escuadra portuguesa no tardó en anotar 2 goles; el primero llegó al amanecer del segundo tiempo con anotación de Carvalho y al 53’ Ricardo Horta, vía penal, ponía en ventaja al equipo visitante. El Betis no lograba responder.

La eliminatoria terminó por sentenciarse al 74’ con gol de Gorby, dejando en jaque al equipo español, con el Braga avanzando a las semifinales, donde enfrentarán al Friburgo en las Semifinales de Europa League.

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