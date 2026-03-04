Verificación de edad requerida
¿Qué significa "Heterocromía"? La canción de Belinda supuestamente inspirada en Gonzalo Hevia Baillères
La conversación alrededor de “Heterocromía”, uno de los temas más polémicos del álbum Indómita, volvió a tomar fuerza en redes sociales. La canción de Belinda no solo ha sido analizada por sus metáforas sobre desigualdad y desamor, sino también por la persona que supuestamente habría inspirado el tema, el empresario Gonzalo Hevia Baillères, con quien fue vinculada sentimentalmente en 2023, ahora estaría en una relación con la actriz británica Emma Watson.
El tema, que desde su estreno generó debate por sus referencias al lujo y al clasismo, hoy regresa a la conversación pública en medio de este nuevo capítulo sentimental.
¿De qué trata "Heterocromía" la canción de Belinda?
La canción utiliza la heterocromía —condición en la que una persona tiene los ojos de diferente color— como metáfora de contradicción y engaño dentro de una relación. En sus versos, Belinda retrata una historia marcada por diferencias sociales, estilos de vida opuestos y una sensación de no pertenecer.
Frases como “Tú eres old money…” o referencias a marcas de lujo como Loro Piana fueron interpretadas por seguidores como guiños directos a alguien con un perfil empresarial y de alta sociedad.
Aunque la cantante no ha confirmado oficialmente que la canción esté dedicada a una persona en específico, en redes sociales muchos usuarios la vincularon con Gonzalo Hevia Baillères, empresario con quien fue relacionada en 2023 y quien, de acuerdo con versiones públicas, tiene heterocromía.
El detalle musical que también dio de qué hablar
Además de la letra, “Heterocromía” llamó la atención por incluir un fragmento inspirado en la película animada Los Aristogatos. Para utilizar este elemento, la cantante tuvo que negociar los derechos correspondientes, lo que generó conversación sobre la apuesta artística y el alcance del proyecto.
El resultado fue un tema que combinó nostalgia, ironía y una narrativa directa que rápidamente se volvió tendencia en TikTok y otras plataformas.
El nuevo romance que reaviva la conversación
Recientemente el nombre de Gonzalo Hevia Baillères volvió a aparecer en titulares tras ser vinculado sentimentalmente con Emma Watson, actriz reconocida mundialmente por su trayectoria en cine y su papel como Hermione Granger en la saga Harry Potter.
Si bien ninguna de las partes ha hecho declaraciones oficiales detalladas sobre su relación, los reportes públicos sobre este posible romance hicieron que usuarios retomaran la letra de “Heterocromía” para reinterpretarla bajo esta nueva luz.
Letra de "Heterocromía"
¿Qué gatos son los que visten Loro Piana?
¿Qué gatos son los que solo juegan golf?
¿Qué gatos son los que toman Aperol?
Naturellement, Los Aristogatos
Qué cinismo
Juzgándome a mí cuando todo lo que decías era el reflejo de ti mismo
Fuiste un atraso
Vas a conocer el verdadero amor el día que, tu corazón, lo partan en mil pedazos
Lo que te choca, te checa por ser real y verdadero
Mi ropa mandaste en bolsa porque eres el basurero
Tanto sufrimiento me hizo el corazón de acero
Y empecé mi vida desde cero
Qué ironía, me engañaste con tu heterocromía
Dos personas, una misma fisonomía
Bien alzadito, y con la mente tan vacía
Qué antigua tu filosofía
Me engañaste con tu heterocromía
Dos personas, una misma fisonomía
Bien alzadito, y con la mente tan vacía
Me vendiste una puta fantasía
Solo jugamos al golf, bebiendo de tu Aperol
En busca de una aprobación, vestido de Loro Piana
Ya no te amo, cuando antes en ti confiaba
A pesar que mucho flow te faltaba
No es V de Vendetta, es B de Belinda
Habla de un diseño y verás que la vida te chinga
Me puse más diosa desde que tú te alejaste
Atacaste tanto a la reina, que yo te di jaque mate
Vives stalkeando y el algoritmo lo sabe
¿Qué sería de ti sin tu GHB?
Sería' un pendejo ALV
Te crees más, y tu ego fácil lo leo
Pero un Escorpio nunca va a poder con un Leo
Qué ironía, me engañaste con tu heterocromía
Dos personas, una misma fisonomía
Bien alzadito, y con la mente tan vacía
Qué antigua tu filosofía
Me engañaste con tu heterocromía
Dos personas, una misma fisonomía
Bien alzadito, y con la mente tan vacía
Me vendiste una puta fantasía
Todavía me acuerdo que le dijiste a tu familia
Que tú estás de inclusión conmigo (what?)
Mientras más lo pienso, más yo me río
Te la das de mirrey
Pero ese clasismo está más oxidado que una armadura del siglo XVI
Del siglo XVI, ey
Gracias a Dios no conocí a mi exsuegra
Que no soy de alcurnia, y de pronto se altera
Quiero vivir a mi manera
Y que la gente diga lo que quiera
Tú eres old money, te dicen Bunny
Y si supieran que, la neta, no eres funny
Tú eres old money, te dicen Bunny
Y tu palacio me lo paso por el booty
Qué ironía, me engañaste con tu heterocromía
Dos personas, una misma fisonomía
Bien alzadito, y con la mente tan vacía
Qué antigua tu filosofía
Me engañaste con tu heterocromía
Dos personas, una misma fisonomía
Bien alzadito, y con la mente tan vacía
Me vendiste una puta fantasía
Después de esta canción
Vas a querer tener los ojos del mismo color
Cabrón