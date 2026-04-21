Marcela Mistral podría reemplazar a Lupita Villalobos en Supernova tras su baja médica

La cartelera de Supernova: Génesis sufrió un giro inesperado a pocos días de su realización, luego de que la influencer Lupita Villalobos quedara fuera del evento debido a un problema de salud que encendió las alarmas tanto en la industria como entre sus seguidores. Ante esta situación, una nueva figura comenzó a sonar con fuerza para ocupar su lugar: Marcela Mistral.

La baja de Villalobos, programada para pelear el próximo 26 de abril en la Arena Ciudad de México, fue confirmada tras ser diagnosticada con un hematoma subdural, luego de haber sido hospitalizada por fuertes dolores de cabeza. La decisión de retirarla de la función fue respaldada por la Comisión de Box de la CDMX y el Consejo Mundial de Boxeo, priorizando su salud por encima del espectáculo.

Lupita Villalobos estaba lista para enfrentar a Kim Shantal el próximo domingo en Supernova: Génesis / IG: @Lupitavillalobossbeltran

Un lugar vacante en la pelea estelar

La salida de Lupita Villalobos dejó un hueco importante en la pelea estelar, donde enfrentaría a Kim Shantal, lo que obligó a los organizadores a buscar una sustituta de último momento en medio de la presión mediática y la expectativa del público.

Mientras el equipo de Supernova trabaja contrarreloj para definir quién ocupará ese lugar, la conversación en redes sociales tomó un rumbo inesperado cuando Poncho de Nigris intervino con una propuesta directa.

La influencer fue diagnosticada con un hematoma subdural lo que la bajó de la contienda / IG: @Lupitavillalobossbeltran

La propuesta que desató polémica

A través de la plataforma X, el también organizador del evento Ring Royale sugirió que su esposa, Marcela Mistral, podría ser la opción ideal para subir al ring y salvar la pelea.

“Se les cayó la pelea de Lupita Villalobos… ahora ahí está la ganadora Marcela! Igual y les conviene más porque la gente quiere ver a los ganadores. ¿Cómo le hacemos? Repórtense conmigo que tenemos que hablar”.

El mensaje no solo encendió las redes sociales, sino que también abrió la puerta a especulaciones sobre una posible negociación entre las partes involucradas, alimentando el interés en torno al evento.

Poncho de Nigris alzó la mano por su esposa para contemplarla como remplazo de Lupita Villalobos / IG: @musamistral

Presión mediática y expectativa

Lejos de quedarse en una sola publicación, De Nigris dejó clara su postura al reiterar su disposición para colaborar con los organizadores en la búsqueda de una solución.

“Estamos para sumar… estamos abiertos para resolver cualquier inconveniente”.

La propuesta ha generado opiniones divididas entre los seguidores, quienes ven en Marcela Mistral una opción atractiva tras su reciente participación en otro evento de combates, donde logró destacar.

Marcela Mistral viene de ganar Ring Royale contra Karely Ruiz / IG: @musamistral

¿Quién subirá al ring?

Hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre quién será la rival de Kim Shantal, pero la conversación ya está instalada y la presión sobre los organizadores crece con el paso de las horas.