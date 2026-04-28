Supernova Genesis: éxito para Netflix

A falta de cifras oficiales, Supernova: Genesis ya puede considerarse un éxito para Netflix. Usuarios de distintos países de Latinoamérica han reportado en redes sociales que el evento se ha colocado dentro del Top 10 de contenidos más vistos en la plataforma, consolidando su impacto a nivel regional.

De acuerdo con estos reportes, el espectáculo lidera el ranking en al menos 12 países, mientras que en otros mercados clave se mantiene dentro de las primeras posiciones: segundo lugar en Argentina y Venezuela; tercero en Uruguay y Paraguay; cuarto en Estados Unidos y décimo en República Dominicana.

Lista recopilada por el usuario @ALZG_14 en X:

* #1 México

* #1 Chile

* #1 Perú

* #1 El Salvador

* #1 Honduras

* #1 Colombia

* #1 Costa Rica

* #1 Nicaragua

* #1 Bolivia

* #1 Ecuador

* #1 Panamá

* #1 Guatemala

* #2 Argentina

* #2 Venezuela

* #3 Uruguay

* #3 Paraguay

* #4 Estados Unidos

* #10 República Dominicana

Mario Bautista no sólo sufrió una derrota, sino también una lesión en la mano/Supernova

El fenómeno de Supernova

El fenómeno confirma el alcance global de la plataforma, que permitió que el evento —la primera transmisión en vivo de este tipo desde Latinoamérica— estuviera disponible en más de 190 países.

Fuentes consultadas por RÉCORD señalaron que en los próximos días Netflix dará a conocer las métricas oficiales de audiencia, con la expectativa de superar los registros de la primera edición de Supernova, que alcanzó más de 10 millones de visualizaciones en distintas plataformas.