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Chetumal: Entre la historia maya, brisa marina y el sabor del Caribe

Chetumal | RÉCORD
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REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 14:10 - 28 abril 2026
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Chetumal reafirma su posición como un destino de turismo cultural y de relajación, ideal para quienes buscan conectar con las raíces profundas del Caribe Mexicano

Situada en el rincón más austral del Caribe Mexicano, Chetumal se erige no solo como la capital política de Quintana Roo, sino como un santuario donde la historia prehispánica, la calidez de su gente y una gastronomía única se funden con la serenidad de su bahía.

Oxtankah: El origen de una identidad

A pocos kilómetros del centro urbano, la zona arqueológica de Oxtankah emerge entre la selva como el asentamiento más importante de la bahía. Este sitio no solo destaca por sus estructuras mayas, sino por ser el escenario del primer mestizaje en el continente tras la unión de Gonzalo Guerrero y la princesa Zazil Ha. Recorrer sus senderos es caminar por el inicio de la identidad quintanarroense.

Chetumal | RÉCORD
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El Malecón: El corazón de la capital 

La vida en Chetumal fluye a lo largo de su emblemático malecón, el más extenso de la península. Los visitantes y locales disfrutan de puntos icónicos que narran la historia de la ciudad: 

Monumento al Pescador: Una imponente escultura que rinde homenaje a los hombres del mar. 

Plaza de la Bandera y Obelisco: Espacios de reunión que ofrecen vistas espectaculares del amanecer y atardecer sobre la bahía. 

Fuente del Manatí: Un recordatorio de la biodiversidad que habita en estas aguas protegidas. 

Gastronomía: Un festín caribeño 

La cocina chetumaleña es una explosión de influencias beliceñas y caribeñas. El "platillo obligado" es, sin duda, el Pescado al Tikin Xic y el emblemático Rice and Beans, cocinado con coco y acompañado de pollo o mariscos. 

Para el postre o un antojo vespertino, los "Machacados" (fruta triturada con hielo y leche condensada) y las Marquesitas son los compañeros inseparables de quienes recorren el malecón mientras cae el sol. 

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