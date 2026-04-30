‘América es mi casa’: Guillermo Ochoa manda emotivo mensaje al equipo de Coapa

Una de las últimas grandes historias bajo los tres palos nació en México y se dio en el Nido de Coapa, Guillermo Ochoa. El portero de 40 años es uno de los últimos ídolos no solo del America, sino de todo el futbol mexicano, pues con su trayectoria y sus actuaciones se ha consolidada como uno de los porteros más memorable del balompié nacional.

Guillermo Ochoa, durante entrenamiento del América | FACEBOOK Club América

‘América es mi corazón’

Luego de anunciar su retiro de las canchas tras el Mundial 2026 (mismo que será el sexto de su carrera), Guillermo Ocha habló en una entrevista sobre su carrera, pero destacando su paso por América, el cual lo reconoció como una de sus etapas más importantes de su carrera.

América para mi es mi corazón, es mi casa, fue el club que me abrió las puertas, que me formó como jugador, que formó mi carácter para enfrentarme a la vida y a la vida de jugador”, confesó Memo Ochoa.

Guillermo Ochoa celebrando un gol del América | IMAGO7

Solo América

Ochoa no solo se rindió en elogios para el equipo azulcrema, sino que también reconoció que su aprecio por el club es tan grande que la opción de volver a México con otro equipo quedó completamente descartada desde el momento en que apreció esa posibilidad

Tanto es lo que siento y tan grande es mi amor por el club que hubo opciones de volver a México y en ningún momento lo consideré. Yo decía que en México solamente podía jugar en el club América”, concluyó.

Guillermo Ochoa en el juego del América en el Estadio Azteca | MEXSPORT

Con el equipo de Copa, el legendario arquero de México disputó dos etapas, la primera desde su debut en 2004 hasta su salida al futbol francés en el 2011, llegando a Europa para quedarse durante los próximos ocho años. Antes de su partida, Paco Memo logró alzar un título de liga en 2005, Campeón de Campeones en 2006, InterLiga en 2008 y una Copa de Campeones de la CONCACAF.

En su segundo periodo con los colores del amarillo y azul, Ochoa jugó de 2019 hasta 2023, etapa donde no pudo tener las actuaciones deseadas, pues se retiro del equipo de sus amores con un palmarés en cero.