¡Ahora será un hincha más! Stiven Barreiro se despide de León con emotivas palabras

El ciclo de uno de los defensas más constantes en la historia reciente de León llegará a su fin. Stiven Barreiro, pilar en la zaga esmeralda durante los últimos seis años, confirmó que no continuará en la institución ya finalizado el Clausura 2026 de la Liga MX.

Con esta decisión, el futbolista colombiano cierra una etapa llena de éxitos deportivos, consolidándose como un elemento histórico dentro del palmarés del conjunto del Bajío. "La verdad, muy agradecido por estos años que pasé aquí en esta gran institución; para mí han sido maravillosos", declaró Barreiro.

Así le fue a Stiven Barreiro con León

Barreiro arribó a la entidad leonesa en enero de 2020, integrándose rápidamente a un esquema que buscaba protagonismo en el fútbol mexicano. Su trayectoria estuvo marcada por la consecución de objetivos colectivos de alta relevancia

Durante su permanencia, el club logró añadir tres trofeos significativos a sus vitrinas, comenzando con el título de la Liga MX en el torneo Guardianes 2020, donde los esmeraldas superaron a Pumas en la Gran Final.

Stiven Barreiro en el partido de León contra América en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

Posteriormente, el colombiano fue parte del plantel que obtuvo la Leagues Cup en 2021 y, el que es considerado por muchos el logro internacional más importante del club: la Copa de Campeones de la Concacaf en 2023.

Sobre su evolución personal y profesional en este periodo, Barreiro fue enfático al señalar el impacto que tuvo el club en su carrera: "Me convertí en un ganador. La gente me apoyó demasiado, mis compañeros, todos los cuerpos que me pasaron, que me ayudaron mucho, que me ayudaron a crecer".

"Ahorita un poquito de tristeza, sí, porque es un club que quiero muchísimo, con el que gané muchísimas cosas", pero señaló que sabe que el futbol es así y los ciclos terminan, aunque confía que vendrán cosas nuevas y mejores en su carrera.

Además, reiteró que en todo momento estuvo comprometido con León. "Yo desde mi primer partido, desde el momento que me puse esta camiseta, sabía que se venían cosas muy buenas, que tenía que aprovechar al máximo cada oportunidad, cada partido".

Stiven Barreiro en partido con León en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

"La verdad, me entregué al máximo por esta institución, que me ha dado todo. Hubieron momentos malos, pero siempre hubo la cabeza arriba para tratar de llevar estos malos momentos, de poder sobresalir. Y bueno, yo creo que me voy con un balance muy positivo desde mi instancia aquí", comentó.

Barreiro se convertirá en un fan más de León

Finalmente, el zaguero tuvo palabras de reconocimiento para la directiva encabezada por Jesús Martínez Murguía, resaltando el respaldo recibido durante estos seis años. "Pero la verdad, muy agradecido con los directivos por la oportunidad, con el Presi. La verdad, tengo muy buena relación con él".

"Y bueno, esperemos que, como les dije, que venga lo mejor y estaré muy atento al club, porque ahora soy un hincha más, soy un más panzaverde aún ahora", concluyó Stiven Barreiro.

Stiven Barreiro y Javier Aquino previo a un partido entre León y FC Juárez en la Liga MX | IMAGO 7