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Futbol

Arbeloa se sincera con el Real Madrid tras derrota ante Mallorca: “Está claro que ahora es más difícil”

Álvaro Arbeloa en el partido ante el Mallorca l AP
Ramiro Pérez Vásquez 12:08 - 04 abril 2026
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El estratega de los Merengues habló sobre la dificultad que tendrán ante el liderato de Barcelona

El Real Madrid se llevó una dolorosa derrota en los últimos minutos ante el Mallorca y ha complicado su ilusión de conquistar LaLIga; Álvaro Arbeloa habló tras el partido y simplemente fue sincero con sus aspiraciones ante un Barcelona que se podría separar a 7 puntos con una victoria ante el Atlético de Madrid.

El estratega español resaltó que las posibilidades son mínimas: "Está claro que está más difícil que antes de empezar el partido. Nos quedan ocho jornadas y básicamente es lo que le he dicho a los jugadores. Esté como esté la Liga, la distancia que tengamos con el Barça, nuestro siguiente objetivo es ganar los ocho que quedan. Y para hacerlo tenemos que jugar mejor de lo que hemos hecho hoy y rendir a un nivel mucho más alto, somos conscientes.”

"Seguramente un poco el contexto: la ansiedad de verte por debajo en el marcador, la paciencia que teníamos que tener, incluso sabiendo que iba a ser más difícil, que íbamos a encontrar un Mallorca en un contexto más favorable para ellos, que nos cerrasen mucho más los espacios, etc.”, mencionó.

Real Madrid pierde ante Mallorca | AP

¿Impotencia en el banquillo?

Álvaro Arbeloa resaltó la impotencia ante la derrota ante un buen primer tiempo: "Quizá no hemos tenido ni esa paciencia ni lo que hemos trabajado durante la semana, ni poder girarlos y tener más situaciones de uno para uno por fuera.

“Nos han faltado muchas más cosas en la segunda parte, sí creo que hemos hecho una primera parte bastante mejor, pero sabiendo que necesitábamos un poquito más en la segunda parte, con mucha más energía y también más claridad de ideas", mencionó en rueda de prensa.

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid | AP

Partido complejo 

Asimismo, Arbeloa resaltó que era un partido complicado ante Mallorca: "Para mí es mucho más fácil ver la dificultad del partido, ver la dificultad del rival, de la dificultad del contexto y de dónde venimos. Para mí es fácil verlo. Luego lo complicado es en esta situación que los jugadores sepan entender que hoy sin el 200% no íbamos a ganar. Y a pesar de que hemos tenido una primera parte en la que hemos sido superiores, en un desajuste ellos han marcado un gol.”

"Aquí te despistas un momento, no ajustas bien, pierdes una marca o no la sigues y te cuesta un gol. Es lo que hay cuando tú no tienes acierto de cara a la portería y el rival lo tiene. Al final se acaba pagando porque esto es la élite, es Primera División. El no haber hecho una segunda parte mucho mejor es lo que más me duele de todo", recalcó.

Mallorca vs Real Madrid | AP

La mirada ahora se encuentra puesta en el Bayern Munich: "Ninguna. Sé de lo que son capaces mis jugadores, sé que entienden la importancia del partido del martes. Hay veces que no tienes tu día, que las cosas no te salen y ha sido el día de hoy".

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