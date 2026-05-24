Demichelis desciende pese a victoria; el ex Liga MX no logró salvar la categoría

El cierre de temporada en España dejó una historia amarga para Martín Demichelis, ex entrenador en la Liga MX, quien no logró evitar el descenso del RCD Mallorca pese a ganar en la última fecha. El conjunto balear se impuso con autoridad 3-0 al Real Oviedo, pero los resultados en otros estadios lo condenaron a perder la categoría.

Martín Demichelis en Rayados de Monterrey | MEXSPORT

Resultados ajenos sentencian el descenso

El equipo dirigido por el argentino llegó a la jornada final con la obligación de ganar y esperar una combinación de resultados favorable. Mallorca cumplió en su partido y durante varios momentos mantuvo viva la esperanza de permanencia, pero la tensión se trasladó a otros encuentros que terminaron por definir su destino.

El triunfo del Real Betis sobre el Levante UD fue uno de los golpes más duros para las aspiraciones del Mallorca. A esto se sumó el empate entre Girona FC y Elche CF, resultado que dejó sin margen matemático al equipo de Demichelis.

Equipo del RCD Mallorca | x:@RCD_Mallorca

A pesar de la contundente victoria en casa, el conjunto bermellón dependía de terceros y terminó pagando caro esa condición. Cada gol en otros estadios modificaba el panorama y generaba incertidumbre entre los aficionados, que pasaron de la ilusión a la resignación en cuestión de minutos.

En el terreno de juego, Mallorca mostró una de sus mejores versiones recientes. Dominó el partido, fue efectivo al ataque y superó sin complicaciones a un rival que ya estaba descendido. Sin embargo, el esfuerzo fue insuficiente ante la combinación de resultados adversos.

Martín Demichelis con el Mallorca | x:@RCD_Mallorca

Demichelis, de la Liga MX al golpe en España

La situación deja especialmente señalado a Martín Demichelis, quien llegó con la misión de mantener al club en Primera División. El estratega, con pasado reciente en la Liga MX, no logró revertir una campaña marcada por la irregularidad y la falta de consistencia en momentos clave.

Mallorca cerró la temporada en el puesto 18 con 42 puntos, quedando por debajo de la línea de salvación en una lucha por el descenso que se mantuvo apretada hasta el final. La paridad entre varios equipos hizo que cada punto perdido pesara, especialmente en el tramo decisivo.

Demichelis. en entrenamiento con Mallorca | x:@RCD_Mallorca

El desenlace también refleja una tendencia común en este tipo de definiciones: los equipos que llegan dependiendo de otros suelen quedar expuestos. Mallorca reaccionó tarde y, pese a su mejoría en la última jornada, ya no tenía el control de su destino.

Con el descenso consumado, el conjunto balear acompañará al propio Real Oviedo y a otro equipo implicado en la lucha por la permanencia rumbo a la Segunda División. Ahora, la institución deberá replantear su proyecto deportivo, mientras crecen las dudas sobre la continuidad de Demichelis en el banquillo.