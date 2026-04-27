¡Oficial! Xavi Simons se pierde el Mundial 2026

¡Se acabó el sueño mundialista para Xavi Simons! Por medio de sus redes sociales, el jugador del Tottenham confirmó que sufrió una lesión de ligamento cruzado en el último partido ante el Wolverhampton, por lo que su participación en la Copa del Mundo 2026 quedó descartada.

"Dicen que la vida puede ser cruel y hoy así lo siento. Mi temporada ha llegado a su fin de forma abrupta y estoy intentando asimilarlo. Sinceramente, tengo el corazón destrozado", comenzó el atacante del conjunto londinense.

Además, el neerlandés agregó al final de su mensaje que su ilusión por no disputar la justa veraniega 2026 se esfumó. "Lo único que quería era luchar por mi equipo y ahora me han arrebatado la posibilidad de hacerlo… junto con el Mundial. Representar a mi país este verano… se ha esfumado".

Xavi Simons, jugador del Tottenham | AP

¿Cómo fue la lesión de Xavi Simons?

Xavi Simons disputaba el balón con Hugo Bueno cerca de la línea de fondo. El neerlandés saltó para intentar recuperarlo, pero al caer, su rodilla derecha se dobló de forma antinatural.

En su intento por ganar la posesión, el canterano del Barcelona realizó un salto que terminó de forma aparatosa. Al caer, su rodilla derecha sufrió una torsión antinatural que encendió las alarmas de inmediato. Las imágenes mostraron claramente cómo la articulación se flexiona más allá de lo normal, generando preocupación tanto en el campo como en el banquillo.

Simons cayó al césped con evidentes gestos de dolor. Incluso se le pudo ver llorando mientras era atendido por los servicios médicos del Tottenham, quienes realizaron las primeras pruebas para evaluar la estabilidad de la rodilla. La escena dejó en silencio a los aficionados presentes y reflejó la gravedad del momento.

Xavi Simons, jugador del Tottenham | AP

La Naranja Mecánica, en un grupo de la muerte

Países Bajos tendrá un Mundial complicado desde el inicio, pues el Grupo F cuenta con dos equipos complicados. Suecia y Japón buscarán arrebatarle el liderato; Túnez también se encuentra en el sector.