Abreu 'confirma' a Gilberto Mora para el Mundial y destaca el carácter de Xolos

El director técnico Sebastián Abreu habló sobre el estado físico de Gilberto Mora, aseguró que el jugador está completamente recuperado y listo para estar con la Selección Mexicana en el Mundial.

Gil está muy bien, está totalmente recuperado; lo metimos para que tome ritmo. Para el segundo tiempo, Gil iba a poder tener los espacios como los tuvo

Tenemos que ser cuidadosos, no porque se vuelva a lesionar, porque ya está completamente recuperado; está erradicada su lesión, pero sí cuidarlo de la parte física

Se lo entregaremos al Vasco en excelentes condiciones

Gilberto Mora en la banca para enfrentar a Cruz Azul | MEXSPORT

Mora, listo para el Mundial

Abreu también destacó la calidad del futbolista, subrayando su impacto tanto en su equipo como a nivel selección. Destacó que es un jugador único.

Cuando tienes jugadores diferentes, no pierdes espacio, porque todos los entrenadores lo queremos tener; en la Selección va a estar, en la lista va a estar y tendrá un mes de preparación para que llegue a la Copa del Mundo

Gilberto Mora calentando en el Estadio Cuauhtémoc | MEXSPORT

Orgullo tras el empate ante Cruz Azul

Sobre el empate ante Cruz Azul, el técnico resaltó el carácter de su equipo. Y es que Xolos logró un punto valioso en el Cuauhtémoc.

Son sensaciones de orgullo en el contexto del equipo; mi equipo estuvo impresionante, con unos huevos que me identifican; teníamos que hacer mucha información de ese partido (LAFC)

José Paradela, jugador de Cruz Azul | MEXSPORT

Finalmente, el técnico destacó el carácter mostrado por su equipo, asegurando que el resultado deja sensaciones positivas pese a no haber conseguido la victoria.

No se nos pudo dar el triunfo, pero felicitar a mis jugadores, que estamos con vida porque hace cuatro jornadas nos daban por muerto