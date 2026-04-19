Abreu 'confirma' a Gilberto Mora para el Mundial y destaca el carácter de Xolos
El director técnico Sebastián Abreu habló sobre el estado físico de Gilberto Mora, aseguró que el jugador está completamente recuperado y listo para estar con la Selección Mexicana en el Mundial.
Gil está muy bien, está totalmente recuperado; lo metimos para que tome ritmo. Para el segundo tiempo, Gil iba a poder tener los espacios como los tuvo
Tenemos que ser cuidadosos, no porque se vuelva a lesionar, porque ya está completamente recuperado; está erradicada su lesión, pero sí cuidarlo de la parte física
Se lo entregaremos al Vasco en excelentes condiciones
Mora, listo para el Mundial
Abreu también destacó la calidad del futbolista, subrayando su impacto tanto en su equipo como a nivel selección. Destacó que es un jugador único.
Cuando tienes jugadores diferentes, no pierdes espacio, porque todos los entrenadores lo queremos tener; en la Selección va a estar, en la lista va a estar y tendrá un mes de preparación para que llegue a la Copa del Mundo
Orgullo tras el empate ante Cruz Azul
Sobre el empate ante Cruz Azul, el técnico resaltó el carácter de su equipo. Y es que Xolos logró un punto valioso en el Cuauhtémoc.
Son sensaciones de orgullo en el contexto del equipo; mi equipo estuvo impresionante, con unos huevos que me identifican; teníamos que hacer mucha información de ese partido (LAFC)
Finalmente, el técnico destacó el carácter mostrado por su equipo, asegurando que el resultado deja sensaciones positivas pese a no haber conseguido la victoria.
No se nos pudo dar el triunfo, pero felicitar a mis jugadores, que estamos con vida porque hace cuatro jornadas nos daban por muerto