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Futbol

Abreu 'confirma' a Gilberto Mora para el Mundial y destaca el carácter de Xolos

Sebastián Abreu en el Cruz Azul contra Tijuana | MEXSPORT
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 20:39 - 18 abril 2026
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El técnico aseguró que el jugador está totalmente recuperado y listo para la Selección Mexicana, además de resaltar el orgullo tras el empate ante Cruz Azul

El director técnico Sebastián Abreu habló sobre el estado físico de Gilberto Mora, aseguró que el jugador está completamente recuperado y listo para estar con la Selección Mexicana en el Mundial

Gil está muy bien, está totalmente recuperado; lo metimos para que tome ritmo. Para el segundo tiempo, Gil iba a poder tener los espacios como los tuvo

Tenemos que ser cuidadosos, no porque se vuelva a lesionar, porque ya está completamente recuperado; está erradicada su lesión, pero sí cuidarlo de la parte física

Se lo entregaremos al Vasco en excelentes condiciones
Gilberto Mora en la banca para enfrentar a Cruz Azul | MEXSPORT

Mora, listo para el Mundial 

Abreu también destacó la calidad del futbolista, subrayando su impacto tanto en su equipo como a nivel selección. Destacó que es un jugador único. 

Cuando tienes jugadores diferentes, no pierdes espacio, porque todos los entrenadores lo queremos tener; en la Selección va a estar, en la lista va a estar y tendrá un mes de preparación para que llegue a la Copa del Mundo
Gilberto Mora calentando en el Estadio Cuauhtémoc | MEXSPORT

Orgullo tras el empate ante Cruz Azul

Sobre el empate ante Cruz Azul, el técnico resaltó el carácter de su equipo. Y es que Xolos logró un punto valioso en el Cuauhtémoc. 

Son sensaciones de orgullo en el contexto del equipo; mi equipo estuvo impresionante, con unos huevos que me identifican; teníamos que hacer mucha información de ese partido (LAFC)
José Paradela, jugador de Cruz Azul | MEXSPORT

Finalmente, el técnico destacó el carácter mostrado por su equipo, asegurando que el resultado deja sensaciones positivas pese a no haber conseguido la victoria.

No se nos pudo dar el triunfo, pero felicitar a mis jugadores, que estamos con vida porque hace cuatro jornadas nos daban por muerto
José Paradela, jugador de Cruz Azul | MEXSPORT
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