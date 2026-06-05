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Abraham Pérez: este fue el capítulo donde nació el meme "Sí, que se largue" de La Familia P. Luche

Abraham Pérez interpretó al Licenciado Cortillo, personaje responsable de una de las frases más virales surgidas de La Familia P. Luche. / RS
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 16:20 - 05 junio 2026
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¿Cuál es el origen del meme "Sí, que se largue"? La frase viral que inmortalizó al Licenciado Cortillo en La Familia P. Luche

La muerte de Abraham Pérez, actor que interpretó al Licenciado Cortillo en la serie mexicana La Familia P. Luche, provocó que miles de usuarios recordaran uno de los memes más populares de internet en México: "Sí, que se largue".

La frase, que actualmente se utiliza en redes sociales para expresar rechazo o pedir que alguien abandone una situación de forma cómica, nació en una de las apariciones de Abraham Pérez dentro de la exitosa producción creada por Eugenio Derbez.

La frase se popularizó en redes sociales y se convirtió en un MEME. / RS

¿Quién era el Licenciado Cortillo?

Abraham Pérez dio vida al personaje del Licenciado Cortillo durante la segunda y tercera temporada de la serie. Aunque su participación fue secundaria, logró convertirse en uno de los personajes más recordados por los fanáticos gracias a su peculiar forma de hablar y sus frases recurrentes.

Con el paso de los años, una de sus expresiones más famosas fue rescatada por los usuarios de internet y transformada en meme.

Abraham Pérez dio vida al personaje del Licenciado Cortillo. / Especial

Así nació el meme "Sí, que se largue"

La famosa frase "Sí, que se largue", surgió en el episodio La boda de Régulo, el capítulo 15 de la tercera temporada de La Familia P. Luche. En la historia, Ludovico P. Luche se autoinvita a la boda de Régulo, un compañero de trabajo que en realidad no lo soporta debido a su fama de arruinar eventos sociales.

Durante la celebración, Ludovico toma el micrófono para dirigir unas palabras a los novios. Mientras intenta justificar que no quiere "alargarse" con su discurso, el Licenciado Cortillo, personaje interpretado por Abraham Pérez, responde de forma tajante: "Sí, que se largue".

Con el impacto de las redes sociales el fragmento comenzó a circular en formato de imagen, GIF y sticker hasta convertirse en una reacción viral.

Actualmente, el meme suele utilizarse cuando alguien quiere mostrar desaprobación hacia una persona o situación, generalmente en tono humorístico.

La famosa surgió en el episodio "La boda de Régulo" de la serie. / RS
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