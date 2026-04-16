¿Eugenio Derbez tiene fortuna de 30 millones de dólares? Alessandra Rosaldo responde

En medio de rumores que circulan en redes sociales sobre la supuesta fortuna millonaria de Eugenio Derbez, su esposa Alessandra Rosaldo salió al paso para desmentir las versiones que aseguran que el actor mexicano posee alrededor de 30 millones de dólares, dejando claro que este tipo de información no solo es incorrecta, sino también peligrosa.

Desde hace tiempo, se ha extendido la idea de que formar parte de la industria de Hollywood es sinónimo de riqueza, lo que ha llevado a muchos a especular sobre los ingresos del también productor y director, quien desde hace más de una década reside en Los Ángeles junto a su familia. Sin embargo, la cantante explicó que estas cifras no tienen sustento real.

En redes sociales empezó a correr la noticia que Eugenio Derbez tenía una fortuna de 30 millones de dólares / FB: @EugenioDerbezTV

"De entrada yo no sé ni de dónde sacan sus cálculos ni cómo ni por qué", dijo Alessandra a varios medios de comunicación al cuestionarla sobre la fortuna que tendría su esposo. "Hay mucha gente que no verifica la información, que la manipula, que la cambia, que la saca de contexto", agregó, visiblemente sorprendida por la difusión de estas versiones.

“Es peligroso”: alerta por seguridad

Más allá de aclarar la situación económica, la voz de Sentidos Opuestos enfatizó que este tipo de rumores pueden poner en riesgo a su familia, especialmente cuando se trata de temas relacionados con dinero, ya que pueden generar percepciones equivocadas sobre su patrimonio.

Alessandra Rosaldo negó que tengan tanto dinero a pesar de todos los proyectos que tiene en Hollywood / FB: @EugenioDerbezTV

"Me parece peligrosísimo y muy delicado. Cualquier persona puede pensar: ‘¡Ah, eso es lo que tiene en el banco!’, y absolutamente no. Es falso, como muchas de las cosas que se dicen", dijo tajante.

Aunque para muchos internautas la cifra no parecía descabellada debido a los múltiples proyectos de Derbez en Hollywood —incluyendo series, películas y el reality De Viaje con los Derbez—, la propia familia ha insistido en que estas versiones no reflejan la realidad.

El comediante no ha salido a desmentir o confirmar la noticia / FB: @EugenioDerbezTV

También aclara rumores familiares

Además de las especulaciones sobre su economía, Alessandra Rosaldo aprovechó para desmentir otra versión que circulaba, relacionada con una supuesta mala relación entre Eugenio Derbez y su suegra.

Los rumores surgieron a partir de comentarios hechos en un podcast, pero la cantante aclaró que no existe ningún conflicto actual y que todo se trató de una situación del pasado durante una etapa complicada de su relación.

La cantante calificó como alarmante que se den este tipo de noticias por el peligro que eso conlleva / FB: @alexrosaldooficial

“Nada de eso. A ver, mi mamá siempre ha adorado Eugenio. Hubo un momento en el que él y yo terminamos, yo estaba sufriendo mucho, y obviamente, como cualquier mamá, pues al verme así, ella estaba muy preocupada y muy lastimada”.