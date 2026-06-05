Red Sox vs Yankees: Así fue la última serie entre ambos

La rivalidad entre los New York Yankees y los Boston Red Sox vivió un capítulo determinante en la temporada 2026 de la Major League Baseball, cuando ambos equipos se enfrentaron por primera vez en el año en el mítico Fenway Park. Aquella serie no solo dejó resultados contundentes, sino que también marcó el rumbo actual de ambas franquicias en la División Este de la Liga Americana.

Victoria de los Red Sox sobre los Reales | AP

¿Cómo fue la última serie?

Los Yankees llegaron a ese compromiso con la intención de imponer condiciones y lo consiguieron con autoridad, barriendo a Boston en tres juegos con marcadores de 4-0, 4-1 y 4-2. La ofensiva neoyorquina y su sólido pitcheo fueron claves para romper una racha negativa en territorio rival y enviar un mensaje claro dentro de la división.

Durante esa serie, el equipo del Bronx mostró una versión dominante en todas sus líneas. A pesar de que actualmente enfrentan la ausencia de Aaron Judge por lesión, en aquel enfrentamiento lograron imponer su ritmo y controlar los momentos clave de cada juego, limitando por completo la reacción de los Medias Rojas.

Novena de los Red Sox | AP

Por su parte, Boston vivió uno de sus momentos más complicados de la temporada. La barrida en casa evidenció problemas estructurales en el equipo, tanto en ofensiva como en pitcheo, lo que eventualmente derivó en la salida de Dave Roberts como mánager, aunque los resultados no han mejorado desde entonces.

A partir de ese enfrentamiento, los caminos de ambas novenas tomaron direcciones opuestas. Los Yankees se consolidaron como contendientes serios al liderato divisional, compitiendo directamente con los Tampa Bay Rays en la cima del Este de la Americana, incluso con bajas importantes en su roster.

Acciones del juego entre New York Yankees y Boston Red Sox | AP

Dos momentos distintos

En contraste, los Red Sox entraron en una dinámica irregular que los mantiene lejos de los primeros puestos, aunque todavía con aspiraciones de pelear por un lugar en la postemporada. La inconsistencia ha sido su principal obstáculo desde aquella serie ante su acérrimo rival.

La diferencia en rendimiento refleja cómo una serie puede influir en la confianza y el desarrollo de una temporada. Mientras Nueva York encontró estabilidad y resultados positivos, Boston continúa buscando respuestas para revertir su situación.

Aaron Judge con los Yankees | AP

Ahora, con un nuevo enfrentamiento en puerta, el antecedente en Fenway Park sigue pesando como referencia directa del momento que viven ambos equipos. La rivalidad se mantiene vigente, pero el equilibrio competitivo parece inclinarse hacia el lado neoyorquino.

La serie pasada no solo dejó números, sino una narrativa clara: Yankees tomó impulso y Red Sox quedó obligado a reinventarse si quiere mantenerse en la pelea dentro de una de las divisiones más exigentes del beisbol.