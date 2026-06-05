Japón y Suecia piden entrenar en El Barrial

Luego de que Japón decidiera trasladar sus prácticas al complejo de entrenamiento de Rayados debido a las condiciones de la cancha que tenía asignada originalmente, ahora también Suecia ha solicitado utilizar El Barrial para preparar sus compromisos mundialistas en la ciudad.

La situación representa un cambio importante en la logística prevista para las selecciones que tendrán actividad en Monterrey, ya que el Estadio Universitario no será utilizado por estos combinados nacionales como sede principal de entrenamiento previo a sus encuentros.

La selección de Japón entrenará en Monterrey previo al inicio del Mundial | MEXSPORT

Japón ya comenzó a trabajar en las instalaciones rayadas tras abandonar el Centro de Entrenamiento Tigres (CET), donde detectó condiciones que no cumplían con sus expectativas. Incluso, el combinado asiático tuvo que entrenar de manera provisional en las canchas de la Facultad de Medicina de la UANL antes de concretar su llegada a El Barrial.

Cancha con condiciones mundialistas

La infraestructura de El Barrial, considerada una de las más completas del futbol mexicano, se ha convertido en una alternativa atractiva para las selecciones mundialistas que buscan instalaciones de primer nivel durante su estancia en Nuevo León.

Selección de Suecia durante las eliminatorias mundialistas de la UEFA | AP

Con la decisión de Suecia y Japón, el complejo de Rayados sigue sumando protagonismo rumbo a la Copa del Mundo, consolidándose como uno de los puntos estratégicos para la preparación de los equipos que disputarán partidos en Monterrey.