Andy Robertson es nuevo jugador del Tottenham, gracias a que lograron la permanencia en la Premier League

Finalmente, se hizo oficial la llegada de Andy Robertson al Tottenham después de una temporada para el olvido en el Spurs; el lateral escocés tenía acuerdo verbal con la institución; sin embargo, una de los puntos era que el equipo no descendiera para poder llegar y ahora se ha concretado tras la salvación en la última jornada de la Premier League y la llegada gratis.

De acuerdo a información de Fabrizio Romano, de hace algunas semanas, el lateral escocés han acordado todos los términos del contrato para que llegué una vez finalizada la campaña en Europa; pero la operación se caería si Tottenham no logra la permanencia en la Premier League.

Andy Robertson l X:LFC

¿Cuáles fueron los números de Robertson en el Liverpool?

Los Reds hicieron el anuncio de la salida del jugador, semanas atrás, de 32 años en la que ha permanecido nueve años con una cosecha de dos Premier League y una Champions League con cerca de los 400 partidos disputados desde su llegada en 2017.

Andy Robertson se irá del Liverpool l X:LFC

Incluso Robertson dejó sus palabras como Red ante el anuncio de su salida: Creo que me siento mejor ahora que está a la vista. Lo más difícil de las últimas semanas y meses es que algunas personas cercanas a mí en el campo de entrenamiento no me conocen y, lo que es más importante, la afición.”

“Cuanto más se acerca, más y más preguntas empiezas a hacerte. Siempre he dicho que la afición es la gente más importante de este club y creo que ahora es el momento de contarles lo que está pasando y que obviamente este será mi último año”, mencionó en entrevista con el club.

Andy Robertson durante un partido con el Liverpool | AP

Una difícil despedida

Robertson asegura que la salida es difícil debido al extenso tiempo en el Liverpool: “Nunca es fácil dejar un club como el Liverpool, ha sido una parte importante de mi vida y la de mi familia durante los últimos nueve años. Pero para mí, los jugadores siguen adelante, los demás siguen adelante; lo que permanece igual es el club y, obviamente, la afición.”

El escocés sabe que así es la vida del futbolista y que es el momento de nuevo aires: “Pero sé que el fútbol avanza, sé que los equipos avanzan y creo que ahora es el momento de seguir adelante e ir donde sea mi próxima jugada y adonde me lleve mi carrera. Siempre recordaré recuerdos increíbles en este club de fútbol. He puesto mi corazón y mi alma en el club durante nueve años y no me arrepiento de nada. He crecido como hombre y como persona. Este club siempre significará mucho para mí, la afición lo será todo para mí. Ha sido un viaje increíble.