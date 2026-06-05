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Futbol

Gil Mora y Craig Gordon: del adolescente mexicano al veterano escocés; el Mundial 2026 abre una brecha de casi 26 años

Gil Mora y Craig Gordon, de México y Escocia | IMAGO7/AP
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 16:28 - 05 junio 2026
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Ambos jugadores tendrán su primera aventura mundialista en México, Estados Unidos y Canadá

La Copa del Mundo 2026 no solo reunirá a 48 selecciones y 1,248 futbolistas; también pondrá frente a frente dos extremos generacionales que resumen el alcance global del torneo: el mexicano Gil Mora será el jugador más joven inscrito con 17 años y 240 días, mientras que el escocés Craig Gordon llegará como el más veterano con 43 años y 162 días.

Entre ambos hay una diferencia de 25 años y 287 días, es decir, prácticamente 26 años.

Gilberto Mora, con Selección Mexicana | MEXSPORT

¿Cómo llegan ambos a la justa?

Gil Mora llega al Mundial como uno de los nombres más observados del futbol mexicano. Con apenas 17 años, el juvenil de Xolos ya figura entre los futbolistas más valiosos del balompié azteca, con una tasación cercana a los 10 MDD.

Del otro lado aparece Craig Gordon, histórico portero escocés que llegará a 43 años en plena competencia. 

Su presencia tiene un valor simbólico adicional porque la Selección de Escocia vuelve a una Copa del Mundo tras su última participación en Copa Mundial de la FIFA Francia 1998.

Craig Gordon, arquero de Escocia | AP

Experiencia vs juventud

El guardameta representa la experiencia extrema dentro de una plantilla que buscará aprovechar el regreso mundialista después de casi tres décadas de ausencia.

Cabe recordar que entre ambos caben casi 26 años de diferencia, pero compartirán el mismo escenario, la máxima vitrina del futbol internacional.

Copa del Mundo en un evento de la FIFA | AP
Copa del Mundo en un evento de la FIFA | AP
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