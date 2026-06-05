VIDEO: Pipa con aceite se incendia tras choque múltiple en el Edomex

Una mañana complicada vivieron miles de automovilistas este viernes luego de que un aparatoso accidente registrado sobre la autopista Chamapa-Lechería provocara el cierre total de la circulación en ambos sentidos. El percance involucró a cuatro vehículos, entre ellos una pipa cargada con aceite que terminó envuelta en llamas tras un choque múltiple ocurrido a la altura del kilómetro 25 con dirección a Naucalpan.

La emergencia movilizó a cuerpos de rescate, bomberos, elementos de Protección Civil y personal de la Guardia Nacional, quienes trabajaron durante varias horas para controlar el incendio, retirar las unidades siniestradas y limpiar el derrame de aceite que quedó esparcido sobre la carpeta asfáltica.

De acuerdo con información proporcionada por Adrián Hernández Romero, coordinador general de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo del Estado de México, el cierre de la autopista inició desde las 6:47 horas y se extendió durante buena parte del día debido a las labores necesarias para garantizar condiciones seguras antes de reabrir la circulación.

El percance involucró a cuatro vehículos, entre ellos una pipa cargada con aceite / Redes Sociales

El fuego consumió una pipa y un automóvil

Aunque el accidente no dejó personas lesionadas, las imágenes del siniestro mostraron la magnitud del impacto. Según los reportes preliminares, el choque involucró tres tractocamiones, dos de ellos tipo pipa, además de un vehículo particular.

Tras la colisión, una de las unidades que transportaba aceite comenzó a incendiarse. Las llamas se propagaron rápidamente y alcanzaron a un automóvil cercano, provocando que ambos vehículos quedaran completamente destruidos.

Afortunadamente, los ocupantes de las unidades lograron salir a tiempo antes de que el fuego se intensificara, evitando una tragedia mayor.

Los Bomberos lograron controlar las fuertes llamas, donde por fortuna no hubo heridos / Especial

Bomberos lograron controlar la emergencia

Minutos después del accidente, diversas corporaciones de emergencia llegaron al lugar para combatir el incendio y evitar que las llamas alcanzaran otras unidades o zonas aledañas. Elementos de Bomberos, Protección Civil estatal y municipal, así como efectivos de la Guardia Nacional, coordinaron las labores para sofocar el fuego y asegurar el área.

Una vez controlada la emergencia, comenzaron los trabajos para retirar los vehículos siniestrados mediante grúas de alto tonelaje. Hacia las 10:45 horas, los cuerpos de emergencia habían concluido el retiro de las unidades afectadas y se enfocaron en la limpieza de la cinta de rodamiento, los acotamientos y las áreas verdes contaminadas por el derrame.

El accidente comenzó desde antes de las 7 de la mañana en Naucalpan / Especial

Derrame de aceite obligó a prolongar el cierre

Las autoridades explicaron que el principal reto tras el accidente fue retirar completamente el aceite derramado sobre la autopista, ya que este tipo de sustancias pueden convertir el pavimento en una superficie altamente resbaladiza y peligrosa para los conductores.

Por ello, los trabajos de limpieza se extendieron durante varias horas adicionales, lo que obligó a mantener cerrada la circulación más allá del mediodía. Caminos y Puentes Federales (Capufe) confirmó que la autopista permaneció cerrada mientras se realizaban las labores de saneamiento y seguridad necesarias para evitar nuevos incidentes.

El percance hizo que los automovilistas y traileros tuvieron que esperar a que liberaran la vía / Especial

Kilómetros de tráfico y vías alternas

Mientras las maniobras continuaban, la carga vehicular se acumuló durante varios kilómetros en ambos sentidos de la autopista, generando severas afectaciones para quienes se dirigían hacia Naucalpan, Cuautitlán Izcalli y otros municipios del Valle de México.

Las autoridades recomendaron a los automovilistas utilizar rutas alternas y mantenerse atentos a los reportes oficiales para conocer el momento exacto de la reapertura.

El accidente, además de provocar importantes afectaciones viales, dejó imágenes impactantes de una pipa completamente consumida por las llamas, recordando los riesgos que implica el transporte de materiales y sustancias en las principales carreteras del país.

𝗖𝗜𝗘𝗥𝗥𝗔𝗡 𝗖𝗔𝗥𝗥𝗘𝗧𝗘𝗥𝗔 𝗩𝗘𝗡𝗧𝗔-𝗟𝗘𝗖𝗛𝗘𝗥Í𝗔 𝗣𝗢𝗥 𝗜𝗡𝗖𝗘𝗡𝗗𝗜𝗢 𝗗𝗘 𝗣𝗜𝗣𝗔



Un accidente vehicular con incendio fue atendido la mañana de este viernes sobre la carretera La Venta-Lechería, a la altura del kilómetro 25, en el paraje Madín, municipio de… pic.twitter.com/iDuW3hx8fS — amhidalgo (@amdigitalhgo) June 5, 2026