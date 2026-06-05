¿Quién es Suzanne “N”? La excolaboradora de Adela Micha detenida en Cuernavaca

La Fiscalía General del Estado de Morelos informó sobre la detención de Suzanne "N" exproductora y excolaboradora de la periodista Adela Micha, quien era requerida por autoridades de la Ciudad de México por el presunto delito de uso de documento falso.

La captura se realizó en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, tras cumplimentar una orden de aprehensión en el municipio de Cuernavaca.

Suzanne "N" fue localizada en una colonia de Cuernavaca. / Fiscalia de Morelos

Suzanne "N" fue localizada en una colonia de Cuernavaca

De acuerdo con la Fiscalía de Morelos, Suzanne "N" fue ubicada en la colonia Lomas del Mirador, donde agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y elementos de la Policía de Investigación (PDI) de la Ciudad de México llevaron a cabo el operativo.

Tras su detención, la mujer fue entregada a las autoridades capitalinas para ser trasladada a la Ciudad de México y puesta a disposición del órgano jurisdiccional que la requiere.

¿Por qué fue detenida Suzanne “N”?

Las autoridades capitalinas investigan a Suzanne "N" por el presunto uso de documentos falsos con los que habría cobrado 2 millones 240 mil pesos. Como parte de las indagatorias, en días recientes la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizó un cateo en un inmueble ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón, relacionado con la investigación en su contra.

Suzanne “N”, es investigada por su probable participación en el delito de uso de documento falso. / @FiscaliaCDMX

El conflicto con Adela Micha

El caso se hizo público en 2024, cuando Adela Micha acusó a su exproductora de haberse apropiado de recursos pertenecientes a La Saga, empresa en la que ambas mantenían una relación societaria.

El caso cobró notoriedad tras acusaciones de Adela Micha. / @adelamicha

¿Quién es Suzanne Faugier?

Suzanne Faugier trabajó durante aproximadamente 27 años junto a Adela Micha en distintos proyectos televisivos y periodísticos. Entre sus responsabilidades estuvieron labores de producción y coordinación de ventas.