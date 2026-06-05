México Invita: cómo funciona la app para turistas del Mundial 2026

A pocos días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Secretaría de Turismo (Sectur) presentó oficialmente "México Invita", una aplicación diseñada para convertirse en la principal herramienta de orientación para millones de visitantes que recorrerán el país durante la justa deportiva.

La plataforma busca facilitar la experiencia de los aficionados nacionales e internacionales al concentrar información turística, cultural y deportiva en un solo espacio digital. Con ella, los usuarios podrán conocer destinos, planear recorridos, consultar horarios de partidos y descubrir algunas de las principales riquezas culturales y gastronómicas de México.

Uno de los atractivos de la aplicación es que incluye más de 290 rutas turísticas especialmente diseñadas para que los visitantes puedan aprovechar su estancia en el país más allá de los encuentros de futbol. La herramienta reúne información de las 32 entidades federativas, así como de las tres ciudades sede del Mundial: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

La aplicación México Invita es gratuita para descargarse en Android o iOS / Especial

¿Cómo funciona la aplicación México Invita?

La descarga de la aplicación es completamente gratuita y está disponible para dispositivos Android y iOS. Una vez instalada, los usuarios podrán seleccionar entre español e inglés para navegar dentro de la plataforma.

El menú principal permite explorar cada uno de los estados del país, conocer sus atractivos turísticos, sitios históricos, zonas naturales y experiencias culturales. Además, integra un Atlas Turístico que facilita la planificación de recorridos personalizados de acuerdo con los intereses de cada viajero.

Otra de las herramientas destacadas es la integración de rutas del Tren Maya, permitiendo a los visitantes conocer alternativas para recorrer distintos puntos del sureste mexicano y descubrir algunos de los destinos más emblemáticos de la región.

En la App se podrán consultar los partidos, marcadores, lugares para visitar y actividades mundialistas / Especial

Una guía especial para seguir el Mundial

Pensando en los aficionados al futbol, la aplicación también incorpora una sección exclusiva dedicada al Mundial 2026. Dentro de esta guía especial, los usuarios podrán consultar el calendario completo de partidos, revisar resultados en tiempo real y acceder a información sobre los estadios que albergarán encuentros mundialistas.

Asimismo, la plataforma ofrecerá rutas de movilidad para facilitar los traslados hacia los recintos deportivos ubicados en Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, ayudando a los visitantes a optimizar tiempos y planificar mejor sus recorridos.

La Sectur anunció la instalación de los quioscos "México Contigo" para mayor apoyo a los turistas / Especial

Atención para turistas internacionales

Como complemento a la aplicación, la Sectur anunció la instalación de los quioscos "México Contigo", módulos de atención destinados a brindar apoyo a turistas nacionales y extranjeros durante la Copa del Mundo.

Estos espacios estarán preparados para atender situaciones relacionadas con pérdida de documentos, orientación migratoria, información turística y otros servicios que permitan resolver imprevistos de manera rápida y eficiente.

La intención es ofrecer una experiencia más segura y amigable para quienes visiten México durante uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

Todas las actividades estarán disponibles en la palma de la mano / Especial

La gastronomía también será protagonista

La Secretaría de Turismo adelantó que la riqueza culinaria mexicana tendrá un papel fundamental durante las actividades paralelas al Mundial.

Entre los eventos más destacados se encuentra "México de mis Sabores", una experiencia gastronómica que se realizará del 11 al 17 de junio en Campo Marte, donde los asistentes podrán recorrer el país a través de platillos representativos de cada estado.

También destaca "Descubre el Itacate", una muestra culinaria enfocada en recetas elaboradas a base de maíz, que estará disponible del 11 de junio al 11 de julio.

Por otra parte, el Centro Cultural Los Pinos albergará "Cocina de Humo", una actividad dedicada a resaltar las tradiciones gastronómicas ancestrales y la diversidad cultural del país.

México buscará romper tres Récords Guinness

Como parte de las celebraciones mundialistas, las autoridades también anunciaron tres intentos de Récord Guinness que buscan destacar la creatividad y la pasión futbolera de los mexicanos.

Las iniciativas contemplan la creación de la imagen humana de una camiseta de futbol más grande del mundo en Chiapas, la clase de futbol más numerosa en el Zócalo de la Ciudad de México y el mural interactivo de futbol más grande del planeta en Baja California Sur.