Frena FMF proyecto de ciudad deportiva del Atlético de San Luis

La construcción de la nueva ciudad deportiva del Atlético de San Luis, proyectada en los terrenos del aeropuerto, tendrá que esperar. Jacobo Payán Latuff, copropietario del club, reveló que el proyecto fue pausado debido a que la Federación Mexicana de Futbol no autorizó el financiamiento que la institución había solicitado para arrancar la obra.

Atlético de San Luis escudo | IMAGO7

Con información de Karen Peña, el directivo explicó que esta situación obligó a la entidad potosina a buscar alternativas para obtener los recursos necesarios y poder poner en marcha una de las iniciativas de infraestructura más ambiciosas dentro del proyecto rojiblanco.

De acuerdo con Payán, la intención ahora es estructurar un nuevo esquema de inversión en el que participen empresarios locales vinculados al Atlético de San Luis, así como el Atlético de Madrid, socio mayoritario del equipo, que también estaría dispuesto a aportar recursos para concretar el desarrollo de la nueva sede deportiva.

Atlético de San Luis verá un calendario complicado | MEXSPORT

La ciudad deportiva es vista como un proyecto estratégico para el crecimiento de la institución, al contemplar espacios destinados al primer equipo, categorías inferiores y otras áreas operativas que fortalecerían la estructura del club a largo plazo.

Durante la misma intervención, Payán también aclaró otro de los temas que han generado especulación en las últimas semanas: una presunta venta del Estadio Alfonso Lastras Ramírez derivada de la llegada de Apollo Sports Capital al grupo de inversionistas del Atlético de Madrid.

Incidente en el Alfonso Lastras en el Clásico de la 57 en AP2019 l IMAGO7

El empresario fue enfático al señalar que el estadio no está en venta y que no existe ninguna negociación para que el inmueble cambie de propietario.

La versión tomó fuerza luego de que Apollo Sports Capital se incorporara a la estructura accionaria del conjunto español. Sobre este tema, fuentes consultadas por Karen Peña, colaboradora de esta casa editorial, confirmaron que el ingreso del fondo ya fue aprobado en una junta de dueños, por lo que formará parte de la sociedad que el Atlético de Madrid mantiene en el Atlético de San Luis.

Pese a la llegada del nuevo inversionista, Payán aseguró que no habrá modificaciones en la situación del Alfonso Lastras y que el inmueble seguirá siendo la casa del conjunto potosino, mientras la directiva concentra sus esfuerzos en encontrar los mecanismos financieros que permitan retomar la construcción de la nueva ciudad deportiva.