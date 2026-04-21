¿Aaron Rodgers continuará con los Steelers?

Aaron Rodgers aún está sopesando si quiere jugar en 2026. Los Pittsburgh Steelers todavía están dispuestos a darle mucha libertad para que decida. El gerente general de Pittsburgh, Omar Khan, dijo el lunes que el equipo mantiene una comunicación regular con el cuatro veces MVP, quien guió a los Steelers al título de la AFC Norte en 2025.

Aaron Rodgers saliendo de un partido l AFP

¿Qué dijo el gerente general de los Steelers?

“Nada ha cambiado”, dijo Khan. “Todo ha sido positivo y bueno. Él sabe lo que sentimos por él y nosotros sabemos lo que él siente por nosotros”. Rodgers aún no ha dado una respuesta definitiva, y parece que no la dará antes de que el draft de la NFL llegue a Pittsburgh.

Aaron Rodgers en conferencia | AP

El mariscal de campo de 42 años no firmó con Pittsburgh hasta justo antes del inicio del minicampamento obligatorio en junio pasado. Sin embargo, es poco probable que la incertidumbre sobre el futuro de Rodgers influya en las decisiones de los Steelers con respecto a sus 12 selecciones, comenzando con la número 21.

“Eso no cambia nuestro proceso de evaluación”, dijo Khan. “Seguimos colocando a los jugadores donde les corresponde y veremos cómo se desarrollan las cosas”. Lo que hace un año se consideraba un draft con muchos quarterbacks, ahora luce muy diferente, sin apuestas seguras aparte de Fernando Mendoza, ganador del Trofeo Heisman de Indiana, quien será elegido en el puesto número 1 por Las Vegas.

¿Cuáles son las alternativas para los Steelers?

Actualmente, los Steelers solo tienen dos mariscales de campo bajo contrato: Will Howard , seleccionado en la sexta ronda del año pasado, cuya temporada de novato hace un año se vio empañada por una lesión en la mano sufrida al comienzo del campamento de entrenamiento, y Mason Rudolph, suplente desde hace mucho tiempo.

Aaron Rodgers en un partido de Steelers | AP

Es casi seguro que Pittsburgh reforzará aún más su plantilla en el draft. Drew Allar de Penn State, Carson Beck de Miami y Cole Payton de North Dakota State han realizado visitas previas al draft, aunque se espera que sean seleccionados en rondas posteriores cuando se mencione su nombre.

Mike McCarthy, oriundo de Pittsburgh y contratado en enero para reemplazar a Mike Tomlin , cuenta con una amplia trayectoria como entrenador de quarterbacks. Entre los jugadores con los que ha trabajado se encuentran Rodgers, Dak Prescott de Dallas y Alex Smith, ex primera selección general del draft, quien pasó un año con McCarthy en San Francisco en 2005.