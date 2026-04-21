Barcelona vs Celta de Vigo: ¿Dónde y a qué hora ver el partido de la Jornada 33 de LaLiga?

Sin Copa del Rey y sin Champions League, a Barcelona no le queda más que defender su corona en LaLiga esta Temporada 2025-26. Por ahora, los culés tienen una ventaja de nueve puntos sobre Real Madrid, pero no pueden confiarse ya que todavía quedan siete jornadas por disputarse y entre ellas está pendiente el Clásico de España de la segunda vuelta.

Por ello, para los de Hansi Flick es importante ganar este miércoles ante Celta de Vigo, en su partido correspondiente a la adelantada Jornada 33. No obstante, no será un compromiso sencillo, ya que el conjunto celeste también tiene la aspiración de meterse en puesto de clasificación a Europa League y no puede dejar ir más puntos.

Marcus Rashford, Pedri y Lamine Yamal en celebración con Barcelona en LaLiga | AP

Ambos equipos llegarán al partido en el Camp Nou con el dolor de haber quedado eliminados de competencia europea la semana pasada. Los culés vencieron 1-2 a Atlético de Madrid en el Estadio Metropolitano, pero cayeron en el marcador global 3-2. Mientras que Celta cayó 1-3 en casa contra Friburgo, que goleó 6-1 en el marcador global.

En cuanto a su rendimiento en LaLiga, el equipo dirigido por Claudio Giráldez tiene solo un triunfo en sus últimos cinco partidos, ante Valencia con marcador 2-3 como visitante. A cambio tiene tres derrotas y un empate, a pesar de lo cual se mantiene en la sexta posición de la tabla, la cual otorga la clasificación al Play-off la Conference League; sin embargo, con un triunfo puede meterse en la Fase de Liga de la Europa League.

Por su parte, el conjunto culé suma siete triunfos consecutivos en el certamen de liga; su último descalabro fue el 16 de febrero de 2026, contra Girona en un polémico partido. Con una victoria más, el Barça mantendrá su ventaja cómoda sobre Real Madrid, e incluso se puede alejar a 12 puntos si los Merengues caen de manera inesperada en casa ante Alavés.

Jugadores de Celta de Vigo en el partido de la Europa League | AP

Así es el historial entre Barcelona y Celta de Vigo

Con base en su más reciente historial, el conjunto blaugrana llega como amplio favorito, ya que suma cinco partidos consecutivos sin derrota frente a Celta. Fue en la Jornada 28 de la Temporada 2022-23 que el equipo vigués se impuso 2-1 en casa, en la que fue su segunda victoria en sus últimos diez enfrentamientos contra Barcelona.

Tras aquel compromiso hace tres años, los catalanes ganaron cuatro partidos y empataron uno, con marcador 2-2 en la Jornada 14 de la Temporada 2024-25. En su anterior enfrentamiento, en la Fecha 12 de la actual campaña, se impusieron 2-4 como visitantes, con hat-trick de Robert Lewandowski y gol de Lamine Yamal; mientras que Sergio Carreira y Borja Iglesias marcaron por Celta.

Jugadores de Barcelona felicitan a Ferran Torres por su gol contra Atlético de Madrid | AP

¿Dónde y a qué hora ver el partido de Barcelona contra Celta de Vigo?