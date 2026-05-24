¡Penta vuelve a retener! Resultados de Saturday Night's Main Event

Terminó una edición más de Saturday Night's Main Event, la cual una vez más no ha cumplido con las expectativas; sin embargo, ha dejado una pequeña sensación de mejora en cuanto al nivel luchístico.

Aunque parecía que Penta sería el principal atractivo de la noche, WWE ha decidido que la lucha final sea de acuerdo a la rivalidad por los campeonatos en parejas, algo que no le gustó a muchos.

Austin Theory fue uno de los ganadores de la noche | Captura de pantalla

Saturday Night's, ¿cuál es el main event?

Todo comenzó con una lucha de relevos australianos entre la campeona de WWE Rhea Ripley, Charlotte Flair y Alexa Blusa frente a Jade Cargill, Michin y B-Fab, con estas tres llevándose el resultado por cuenta de tres de 'La Tormenta' sobre Ripley.

Lo siguiente fue Sol Ruca en un mano a mano frente a Becky Lynch y lo que probablemente sea la peor lucha de la noche, pues la misma no tuvo resultado y solamente quedó en un ataque de 'The Man' sobre Sol para alargar la rivalidad hasta Clash in Italy, pues Becky defenderá su campeonato en tal evento.

Sol Ruca no ha podido ganar por cuenta de tres desde su llegada al main roster | Captura de pantalla

La sorpresa de la noche fue que Penta, pese a que parecía sería el evento central, terminó siendo la tercera lucha de la noche, defendiendo y reteniendo su campeonato intercontinental ante Ethan Page, ganándole con el ya tradicional Mexicano Destroyer, con el cual ha logrado tener un gran reinado que lo mantiene en la cima de la división midcard.

Para continuar y siendo la penúltima lucha de este sábado, The Irresistible Forces (Nia Jax y Lash Legend) no pudieron recuperar los campeonatos en parejas de mujeres ante Paige y Brie Bella ya que esta última ayudó a Brie a hacer la cuenta de tres sobre Legend, dejando en la cima al equipo improvisado en el pasado WrestleMania.

Paige y Brie Bella siguen siendo las campeonas por parejas | Captura de pantalla

Para cerrar la noche, The Vision, con el equipo conformado por Austin Theory y Logan Paul, retuvieron sus campeonatos en parejas de la marca roja en contra de los Street Profits, quienes estuvieron cerca de vencer a los campeones, pero no lo lograron después de que Bron Breakker apareciera para intervenir en la lucha.