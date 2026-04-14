Director de futbol de Estados Unidos renuncia a solo dos meses de la Copa del Mundo

Matt Crocker renunció el martes a su cargo como director deportivo de la Federación de Fútbol de Estados Unidos (USSF), a tan solo dos meses del Mundial, para aceptar un nuevo puesto en Arabia Saudita.

La USSF informó que Crocker dejaba el cargo para buscar una oportunidad internacional en el fútbol, ​​cuya naturaleza no se ha revelado. Una persona familiarizada con la decisión, que habló con Associated Press bajo condición de anonimato debido a que el nuevo puesto de Crocker aún no se ha anunciado, indicó que trabajará en Arabia Saudita. Su contratación por parte de las autoridades saudíes fue reportada inicialmente por Fox News.

La partida de Crocker fue una sorpresa, dado que Estados Unidos es coanfitrión del Mundial, que comienza el 11 de junio, y el contrato del seleccionador masculino, Mauricio Pochettino, finaliza tras el torneo. El próximo mes, la USSF inaugurará su centro de entrenamiento y complejo de oficinas de 80 hectáreas (200 acres) con 17 campos en Fayetteville, Georgia, un suburbio de Atlanta.

Mauricio Pochettino en una conferencia de prensa l AP

La USSF informó que Crocker dejaba el cargo para buscar una oportunidad internacional en el fútbol, ​​cuya naturaleza no se ha revelado. Una persona familiarizada con la decisión, que habló con Associated Press bajo condición de anonimato debido a que el nuevo puesto de Crocker aún no se ha anunciado, indicó que trabajará en Arabia Saudita. Su contratación por parte de las autoridades saudíes fue reportada inicialmente por Fox News.

¿Quién se queda en el lugar de Crocker?

Dan Helfrich, contratado como director de operaciones de la federación estadounidense en noviembre, “brindará supervisión y apoyo ejecutivo a todas las operaciones deportivas de la federación”, declaró la USSF en un comunicado. Helfrich trabajará con el subdirector deportivo Oguchi Onyewu, exdefensor de la selección nacional, y con Tracey Kevins, jefa de desarrollo de la selección nacional femenina juvenil.

Acciones destacadas de Crocker durante su gestión

Matt Crocker en un evento l AP