Director de futbol de Estados Unidos renuncia a solo dos meses de la Copa del Mundo
Matt Crocker renunció el martes a su cargo como director deportivo de la Federación de Fútbol de Estados Unidos (USSF), a tan solo dos meses del Mundial, para aceptar un nuevo puesto en Arabia Saudita.
La USSF informó que Crocker dejaba el cargo para buscar una oportunidad internacional en el fútbol, cuya naturaleza no se ha revelado. Una persona familiarizada con la decisión, que habló con Associated Press bajo condición de anonimato debido a que el nuevo puesto de Crocker aún no se ha anunciado, indicó que trabajará en Arabia Saudita. Su contratación por parte de las autoridades saudíes fue reportada inicialmente por Fox News.
La partida de Crocker fue una sorpresa, dado que Estados Unidos es coanfitrión del Mundial, que comienza el 11 de junio, y el contrato del seleccionador masculino, Mauricio Pochettino, finaliza tras el torneo. El próximo mes, la USSF inaugurará su centro de entrenamiento y complejo de oficinas de 80 hectáreas (200 acres) con 17 campos en Fayetteville, Georgia, un suburbio de Atlanta.
La USSF informó que Crocker dejaba el cargo para buscar una oportunidad internacional en el fútbol, cuya naturaleza no se ha revelado. Una persona familiarizada con la decisión, que habló con Associated Press bajo condición de anonimato debido a que el nuevo puesto de Crocker aún no se ha anunciado, indicó que trabajará en Arabia Saudita. Su contratación por parte de las autoridades saudíes fue reportada inicialmente por Fox News.
¿Quién se queda en el lugar de Crocker?
Dan Helfrich, contratado como director de operaciones de la federación estadounidense en noviembre, “brindará supervisión y apoyo ejecutivo a todas las operaciones deportivas de la federación”, declaró la USSF en un comunicado. Helfrich trabajará con el subdirector deportivo Oguchi Onyewu, exdefensor de la selección nacional, y con Tracey Kevins, jefa de desarrollo de la selección nacional femenina juvenil.
Acciones destacadas de Crocker durante su gestión
Crocker, de 51 años, fue contratado por la USSF en abril de 2023 tras haber sido director deportivo del Southampton desde febrero de 2020. Crocker supervisó las decisiones de recontratar a Gregg Berhalter como seleccionador masculino en junio de 2023, despedirlo en julio de 2024 tras la eliminación en primera ronda de la Copa América y contratar a Pochettino en septiembre de ese mismo año. También recomendó la contratación de Emma Hayes como seleccionadora nacional femenina a partir de la primavera de 2024. Hayes llevó al equipo femenino a la medalla de oro olímpica.