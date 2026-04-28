¡Adiós, Sergio! Canales dedica emotivo mensaje a Rayados en su despedida

A través de un video compartido en las redes sociales del club, el mediocampista español se despidió de la institución y de la afición, poniendo punto final a una etapa marcada por su liderazgo y conexión con la ciudad.

“Despedirse de un lugar que has sentido como casa, nunca es sencillo. Por eso hoy me cuesta encontrar las palabras”, expresó al inicio del video, evidenciando el vínculo que construyó durante su estancia en Monterrey.

El ad10s de Sergio

El futbolista recordó su llegada al club, destacando la ilusión con la que asumió el reto de jugar en la Liga MX.

Llegué a Rayados con muchísima ilusión, con ganas de competir, de aportar y vivir una etapa importante tanto en lo personal como en lo profesional. Desde el primer día sentí algo muy especial, el cariño de esta afición

Sergio Canales lamentando uno de los goles en contra de Rayados | MEXSPORT

“Me llevo momentos que no voy a olvidar nunca, no sólo partidos, goles o victorias, sino la forma en que esta ciudad y su gente nos abrazaron a mí y a mi familia. Monterrey nos hizo sentir en casa y eso vale muchísimo”, añadió.

La razón de su partida

Sobre su salida, el español explicó que se trata de una decisión profundamente reflexionada.

En el futbol como en la vida a veces toca tomar decisiones difíciles, después de pensarlo mucho, he decidido que es momento de cerrar esta etapa. Es una decisión personal, se lo he transmitido al club, tomada desde la reflexión, el cariño y el respeto de todo lo vivido aquí

Quiero que sepan que me voy con gratitud, con respeto y con el corazón lleno. Defender esta camiseta ha sido un orgullo enorme, gracias a ustedes afición, por estar en los buenos momentos y también en los más difíciles”

Sergio Canales en la llegada de Rayados de Monterrey a un partido de Liga MX | IMAGO 7

Finalmente, el mediocampista dejó un mensaje de esperanza para el futuro del club.

“Ojalá se den las cosas, porque esta afición merece ser campeona pronto. De verdad lo deseo de corazón. Rayados siempre va a ser un lugar importante para mí y mi familia. Gracias por todo. Nos volveremos a encontrar”, concluyó.