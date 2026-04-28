Rayados vive crisis: Pedro Esquivel explica salidas de Tato Noriega y Sergio Canales

El presidente de administración del Club de Futbol Monterrey, Pedro Esquivel, habló sobre los recientes movimientos dentro de la institución, comenzando por la salida de José Antonio 'Tato' Noriega, a quien reconoció por su labor dentro del club.

“Solo palabras de agradecimiento para el Tato. Ha sido una persona que ha sumado a la institución muchísimo. Desgraciadamente hoy como institución no estamos donde queremos y nuestra afición merece. Habrá que hacer algunos ajustes para regresar al club donde tiene que estar”, expresó el directivo, dejando claro que la decisión responde al momento deportivo que atraviesa Rayados.

Tato Noriega se va del club rayado | MEXSPORT

Acerca de la salida del 10

Sobre la salida de Sergio Canales, Esquivel destacó el impacto que tuvo el mediocampista español tanto dentro como fuera de la cancha, reconociendo su aporte en la proyección internacional del equipo regiomontano.

Sergio es una persona que vino a poner a la institución en la visibilidad mundial, nadie lo niega. Estamos agradecidos con él, porque no sólo la calidad de persona sino como futbolista lo que brindó al club ahí está. Lamentablemente no pudo irse con un título, pero hay muchas otras cosas que deja en la institución. Desearle el mayor de los éxitos y estoy seguro que le irá bien en los próximos proyectos

Pedro Esquivel con Lucas Ocampos en el 'Gigante de Acero' | Imago7

El dirigente también se refirió a la ausencia de jugadores de Rayados en la convocatoria de Javier Aguirre rumbo al proceso mundialista, situación que calificó como una llamada de atención para el plantel.

Convicción en terminar pronto con esta crisis

Sabemos que hoy hay áreas de oportunidad, rendimientos individuales y grupales que tenemos que mejorar y sí es una llamada de atención. Sabemos que tenemos jugadores de mucha calidad y seguramente estaremos compitiendo al más alto nivel como está acostumbrada esta institución

Sergio Canales en la llegada de Rayados de Monterrey a un partido de Liga MX | IMAGO 7

Finalmente, Esquivel fue contundente al hablar del momento actual del equipo, asegurando que dentro del club existe inconformidad por los resultados recientes, pero también un compromiso firme por revertir la situación.