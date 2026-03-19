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Futbol

Bologna silenció el Estadio Olímpico al derrotar 3-4 a la Roma en los Octavos de Final de la Europa League

Nadir Zortea, del Bologna, celebra tras el partido de los octavos de final de la Europa League ante la Roma | AP
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 16:00 - 19 marzo 2026
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Los Rossoblù se impusieron en casa de la Loba y se meten en la siguiente fase del segundo campeonato más importante de Europa

Roma y Bologna tuvieron una auténtica batalla digna de eliminatoria de Europa League.

Bologna se llevaba la ventaja del primer tiempo

El primer tiempo fue trepidante de parte de ambas escuadras, donde fueron con todo al ataque para hacerse con el triunfo. Bologna fue el primero en adelantarse con gol de Jonathan Rowe al 22’, pero 10 minutos después Evan Ndicka ponía tablas al marcador con un excelente gol de cabeza

Roma vs. Bologna en la Europa League l AP

Parecía que se irían empatados al medio tiempo, pero un penal de Federico Bernardeschi en el tiempo de agregado ponía en ventaja a los visitantes. 

Jonathan Rowe anotando ante la Roma l AP

Roma se recupera en el segundo tiempo

Bologna no tardó en volver a castigar a la Roma con un gol tempranero al minuto 57 de parte de Santiago Castro; todo estaba en contra de los locales.

Jonathan Rowe y Nikola Moro, del Bologna, tras vencer a la Roma | AP

Roma no retrocedió pese a ir abajo en el marcador por 2 goles; fue cuando lograron recortar distancias en el marcador con gol de Donyell Malen de penal al 69’ y logrando conseguir el desesperado empate al minuto 80 con gol de Lorenzo Pellegrini. Era la locura en el Olímpico de Roma; su equipo había conseguido ir al alargue sobre la hora.

Finalente, en los últimos momentos del primer tiempo extra, el equipo de Bologna se adueño de la pelota y a los 111 de juego, Thijs Dallinga sirviño el balón a Nicolò Cambiaghi. El italiano no perdonó y de pierna derecha puso el 1-2 definitivo.

Equipo de Roma se retira tras caer ante el Bologna | AP
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