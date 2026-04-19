F1 2026: ¿Cuál es la racha más larga de Checo Pérez sin puntos?

El ansiado regreso de Sergio 'Checo' Pérez a la Fórmula 1 se concretó este 2026, con el debut de Cadillac como escudería. Sin embargo, el equipo estadounidense y el piloto mexicano han tenido un complicado arranque de campaña.

Después de tres carreras, está claro que al equipo de TWG Motorsports le queda un largo camino por recorrer. Si bien la buena noticia es que Checo finalizó las tres carreras "en una pieza", el tapatío y su compañero Valtteri Bottas están muy lejos todavía de los tiempos que han marcado los pilotos en el Top 10.

Y si bien era algo presupuestado, ya que Cadillac surgió de cero, no a partir de cambios a una estructura ya existente, un sector de la afición ha empezado a desesperarse. Sin embargo, para Pérez Mendoza esta no es una situación desconocida, ya que en el pasado ha vivido largas rachas sin puntos.

Cadillac MAC-26 de Checo Pérez tras presentar un problema en el motor | AP

¿Cómo le ha ido a Checo Pérez con Cadillac?

En el Gran Premio de Australia, el mexicano finalizó en el puesto 16, mientras que en China fue P19 en la carrera corta y P15 en la principal. No obstante, tanto en Melbourne como en Shanghái, Checo fue último lugar entre los pilotos que terminaron las carreras y solo ganó posiciones por los múltiples abandonos.

En cuanto al Gran Premio de Japón, Pérez Mendoza pasó de la P19 a la P17 porque ganó dos lugares por el abandono de Oliver Bearman y la caída de rendimiento del Williams de Alex Albon. A diferencia de las otras dos carreras, el mexicano ya no fue último y terminó por delante del tailandés, Bottas y Fernando Alonso.

¿Cuál es la racha más larga de Checo Pérez sin puntos?

La buena noticia en Suzuka para Checo y su equipo es que, además de que no terminó en el fondo, ya pudo disputar todas las sesiones sin interrupciones ni problemas en el auto. Con ello, hay altas expectativas de que su rendimiento mejore para el Gran Premio de Miami, sobre todo tras la larga pausa por la cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita.

Checo Pérez y Valtteri Bottas durante la pretemporada en Bahréin con Cadillac | MEXSPORT

Además, al menos en lo que se refiere al historial individual del piloto tapatío, todavía tiene "margen de acción" y no igualar su peor racha sin puntos en toda su trayectoria en la F1. Fue en la Temporada 2019, con Racing Point, que Sergio Míchel sumó ocho carreras sin terminar en el Top 10.

En aquella ocasión, la racha comenzó en el Gran Premio de España, cuando terminó P15, hasta el Gran Premio de Hungría, en el cual acabó P11. El mexicano regresó a zona de puntos en el Gran Premio de Bélgica, en el cual terminó en el sexto puesto.

Gran Premio de España: Largó P15, terminó P15 Gran Premio de Mónaco: Largó P16, terminó P12 Gran Premio de Canadá: Largó P15, terminó P12 Gran Premio de Francia: Largó P14, terminó P12 Gran Premio de Austria: Largó P13, terminó P11 Gran Premio de Gran Bretaña: Largó P15, terminó P17 Gran Premio de Alemania: Largó P8, abandonó Gran Premio de Hungría: Largó P16, terminó P11