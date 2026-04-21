Frankie Muniz, actor de Malcolm el de en medio, defiende a Checo Pérez

Una de las principales problemáticas que Red Bull no ha sabido solucionar es la del segundo asiento en la escudería. Desde el debut de Max Verstappen en 2016, siete pilotos han acompañado al neerlandés en la escudería austriaca, de los cuales solo Sergio 'Checo' Pérez dio buenos resultados. Por ello, fue un error que los de Milton Keynes decidieran sacarlo tras la Temporada 2024; así lo consideró Frankie Muniz.

En entrevista con ESPN, el actor -más conocido por su papel en la popular serie Malcolm el de medio- destacó la falta de resultados que ha tenido Red Bull desde la salida de Checo Pérez. Liam Lawson reemplazó al mexicano, pero solo duró dos carreras y regresó a Racing Bulls, mientras que Yuki Tsunoda ascendió. Sin embargo, tampoco tuvo buenos resultados y este año su lugar lo ocupó Isack Hadjar.

Checo Pérez revela reencuentro con Max Verstappen | RED BULL

"Realmente nunca han logrado que nadie rinda bien en ese segundo asiento y creo que él hizo un trabajo realmente bueno para lo difícil que creo que es de conducir ese coche", comentó Muniz, quien consideró que la labor de Checo fue subestimada por muchos y recordó que el problema estuvo en el RB21, no en el talento del piloto mexicano.

"Hemos visto a tantos grandes pilotos subirse a él y realmente tener dificultades, así que no creo que el rendimiento fuera él en absoluto", enfatizó el popular actor, quien en su momento coincidió con Pérez Mendoza por la alianza de Ford con Red Bull. "Un tipo realmente genial, y sí, fue increíble", añadió.

Checo y Max, en el AHR | MEXSPORT

¿Quiénes han sido compañeros de Max Verstappen?

Además de Checo Pérez, Daniel Ricciardo es el piloto que más ha durado como compañero del neerlandés. El australiano estuvo de 2016 a 2018 con Verstappen, pero solo compartieron cinco veces en el podio por 25 que tuvieron Max y Checo, quienes sumaron 15 dobletes durante su tiempo en Bull de 2021 hasta 2024.

Además del australiano y el mexicano, con el neerlandés han coincidido Pierre Gasly, Alex Albon, Liam Lawson, Yuki Tsunoda e Isack Hadjar. De los cinco, el tailandés es el con el que más Grandes Premios compartió, con un total de 26; mientras que el piloto francoargelino es, actualmente, el compañero de Verstappen y tratará de mejorar los resultados de Red Bull en la Temporada 2026.