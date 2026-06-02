¿Te descuentan el día? Lo que ocurre si no vas a trabajar durante la inauguración del Mundial

La llegada de la Copa Mundial de la FIFA 2026 a México ha provocado que muchas personas comiencen a organizar sus actividades para no perderse el partido inaugural entre México y Sudáfrica, programado para el próximo 11 de junio en el Estadio Banorte de la Ciudad de México. Sin embargo, entre la emoción por el torneo también surgió una pregunta frecuente: ¿qué sucede si un trabajador decide no presentarse a laborar ese día?

La duda se originó después de que autoridades capitalinas anunciaran medidas especiales para facilitar la realización del evento y reducir la movilidad en la ciudad. Esto llevó a algunos aficionados a pensar que la fecha sería considerada como un día inhábil en todo el país, algo que actualmente no ocurre.

A nivel federal, el 11 de junio de 2026 no forma parte de los días de descanso obligatorio contemplados en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. Por esa razón, las empresas mantienen la facultad de operar con normalidad y exigir la asistencia de su personal.

El partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica se disputará el 11 de junio en la Ciudad de México, pero la fecha no está considerada como descanso obligatorio a nivel federal./ Pixabay

La legislación laboral establece que las ausencias injustificadas pueden generar consecuencias dependiendo de las políticas internas de cada centro de trabajo. Por ello, especialistas recomiendan solicitar permisos, vacaciones o acuerdos previos si se pretende disponer de la jornada para seguir las actividades mundialistas.

¿Por qué en la Ciudad de México habrá cambios por la inauguración?

Debido a que la capital del país será escenario del partido inaugural, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció que el 11 de junio de 2026 tendría un tratamiento especial para facilitar la movilidad y la organización de las actividades relacionadas con la Copa del Mundo. La mandataria incluso planteó que la fecha sea considerada como jornada inhábil en la capital; sin embargo, la medida aún requiere su formalización y la publicación de los acuerdos correspondientes en los órganos oficiales para definir su alcance y a quiénes aplicará.

Entre las medidas anunciadas destaca la suspensión de clases en escuelas públicas de educación básica, secundaria y media superior de la Ciudad de México. La decisión fue respaldada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) como parte de la estrategia logística para el arranque del torneo.

Además, diversas dependencias gubernamentales contemplan modalidades de trabajo remoto o esquemas flexibles para reducir traslados durante una jornada que concentrará una importante afluencia de visitantes.

La inauguración del Mundial 2026 provocará ajustes en escuelas y algunas dependencias públicas, pero no implica un feriado nacional./ Pixabay

¿Qué debes hacer si quieres ver el partido y tienes que trabajar?

La recomendación principal es consultar directamente con el empleador o el área de recursos humanos. Algunas empresas podrían establecer horarios especiales, permitir trabajo a distancia o autorizar permisos temporales, pero estas facilidades dependerán de cada organización.

Lo que no existe hasta ahora es una disposición federal que convierta automáticamente el día inaugural del Mundial en una fecha de descanso obligatorio para todos los trabajadores del país. Por ello, quienes planeen ausentarse sin autorización deben considerar que su falta podría ser tratada conforme a las reglas internas de su centro laboral.

Mientras tanto, la expectativa por el debut mundialista continúa creciendo y la Ciudad de México se prepara para recibir uno de los eventos deportivos más importantes de su historia reciente, con miles de aficionados listos para acompañar a la Selección Mexicana en el inicio de la Copa del Mundo.