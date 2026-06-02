Calendario oficial de pagos Bienestar y Becas junio 2026

Con el inicio de junio, miles de personas se preguntan si recibirán algún depósito de los programas sociales del Gobierno federal. Aunque la mayoría de las Pensiones para el Bienestar ya concluyeron la entrega de recursos correspondientes al bimestre mayo-junio, algunas becas educativas aún tienen pagos pendientes durante este mes.

Por ello, es importante conocer qué apoyos siguen activos en junio y cuáles ya completaron su calendario de dispersión.

¿Habrá pago de la Pensión Bienestar en junio de 2026?

Los beneficiarios de la Pensión para Adultos Mayores, Pensión Mujeres Bienestar, Pensión para Personas con Discapacidad y el programa para Hijos de Madres Trabajadoras ya recibieron los recursos correspondientes al periodo mayo-junio.

La entrega de estos apoyos se realizó durante mayo mediante depósitos escalonados en las tarjetas del Banco del Bienestar, por lo que no habrá un nuevo pago para estos programas durante junio.

Las Pensiones para el Bienestar ya realizaron los pagos correspondientes al bimestre mayo-junio. / Programas para el Bienestar

¿Qué becas sí se pagan en junio?

A diferencia de las pensiones, las Becas para el Bienestar sí tienen pagos programados durante junio correspondientes al bimestre mayo-junio.

Beca Rita Cetina: calendario de pagos de junio

Las familias beneficiarias de la Beca Rita Cetina para estudiantes de secundaria recibirán el pago del bimestre mayo-junio del 1 al 12 de junio. Los depósitos se realizan conforme a la letra inicial del primer apellido del titular de la tarjeta del Banco del Bienestar.

El apoyo económico es de 1,900 pesos bimestrales por familia, más 700 pesos adicionales por cada estudiante extra de secundaria inscrito en el programa.

A y B: Lunes 1 de junio

C: Martes 2 de junio

D, E y F: Miércoles 3 de junio

G: Jueves 4 de junio

H, I, J, K y L: Viernes 5 de junio

M: Lunes 8 de junio

N, Ñ, O, P y Q: Martes 9 de junio

R: Miércoles 10 de junio

S: Jueves 11 de junio

T, U, V, W, X, Y y Z: Viernes 12 de junio Los depósitos corresponden al bimestre mayo-junio 2026 y se realizan de manera escalonada según la inicial del primer apellido de la persona titular de la tarjeta.

La Beca Rita Cetina otorga un apoyo económico de 1,900 pesos bimestrales por familia. / Programas para e l Bienestar

¿Qué pasa con las Becas Benito Juárez?

Aunque las fechas aún no han sido confirmadas oficialmente, se prevé que la distribución de los apoyos correspondientes al bimestre mayo-junio siga este orden: A y B: 15 de junio

C: 16 de junio

D, E y F: 17 de junio

G: 18 de junio

H, I, J, K y L: 19 de junio

M: 22 de junio

N, Ñ, O, P y Q: 23 de junio

R: 24 de junio

S: 25 de junio

T, U, V, W, X, Y y Z: 26 de junio Las autoridades también han señalado que, como ocurre habitualmente en los programas sociales federales, primero se realiza la dispersión de recursos de la Beca Rita Cetina y posteriormente la de las Becas Benito Juárez dirigidas a estudiantes de bachillerato y universidad.

Por ello, se recomienda a los beneficiarios mantenerse atentos a los canales oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para conocer el calendario definitivo y evitar confusiones con fechas que aún no han sido confirmadas.

¿Dónde consultar si ya cayó el depósito?

Las personas inscritas en alguno de estos programas pueden verificar su saldo mediante: La aplicación móvil del Banco del Bienestar.

Cajeros automáticos.

Ventanillas bancarias.

Plataformas oficiales de consulta de becas y programas sociales.