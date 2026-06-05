VIDEOS: Alcalde de Metepec irrumpe con escoltas armados y golpea a un civil; después ofrece disculpas

El alcalde de Metepec, Fernando Flores Fernández, se encuentra en el centro de la polémica luego de que en redes sociales se difundieran diversos videos que muestran una confrontación ocurrida al interior de un club deportivo privado, donde el edil aparece acompañado por varias personas, algunas de ellas con armas largas, participando en una agresión contra un hombre.

Las imágenes, que rápidamente se viralizaron, generaron una ola de críticas y cuestionamientos hacia el presidente municipal mexiquense, quien gobierna por segundo periodo consecutivo tras haber obtenido la victoria en las elecciones de 2024 bajo la coalición Fuerza y Corazón por el Estado de México, integrada por PAN, PRI y PRD.

El alcalde de Metepec, Fernando Flores Fernández (bermudas), entró a la fuerza a un club privado donde él pertenece / Especial

Así ocurrió el altercado

De acuerdo con los videos que circulan en distintas plataformas digitales, los hechos ocurrieron en las instalaciones del club deportivo La Asunción, del cual Fernando Flores Fernández es socio.

En las grabaciones se observa al alcalde llegar acompañado por un grupo de personas y exigir el acceso al inmueble. Segundos después, el grupo abre por la fuerza una puerta de cristal para ingresar al recinto. Durante el ingreso, una mujer que se encontraba en la recepción es empujada mientras intenta impedir el paso.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue que, en las imágenes, varios de los acompañantes del alcalde portan armas mientras avanza junto al grupo por las instalaciones. Tras ingresar al lugar, los involucrados se dirigen hacia una persona que se encontraba en el interior del club. En los videos se escuchan gritos de "es este, es este", mientras varios hombres se abalanzan sobre ella.

Los hombres que acompañaban al político portaban armas largas, hechos que ya se investigan / Especial

La agresión quedó grabada

Las imágenes muestran cómo el grupo rodea al hombre y comienza una agresión física en la que incluso se observa la participación del propio alcalde. Mientras la víctima intenta defenderse, trabajadores y personas presentes en el lugar piden que la situación se detenga.

Otro video captado desde un ángulo distinto permite observar parte de la confrontación y la manera en que varios acompañantes del edil intervienen físicamente contra el hombre señalado.

‼ Fernando Flores, alcalde de Metepec, irrumpió con todo y escoltas armados en el club deportivo La Asunción para agredir a un hombre que se encontraba dentro de las instalaciones.



El edil informó que acudió al lugar "tras recibir una solicitud de ayuda relacionada con un… pic.twitter.com/oyZ7gZ1wb8 — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) June 5, 2026

La difusión del material provocó reacciones de indignación entre usuarios de redes sociales, quienes cuestionaron el actuar de una autoridad municipal involucrada directamente en un conflicto entre particulares.

Fernando Flores ofrece disculpas

Horas después de que los videos se hicieran virales, Fernando Flores Fernández publicó un mensaje en su cuenta de X donde reconoció lo ocurrido y ofreció disculpas públicas.

“Lamento profundamente lo sucedido la mañana de este jueves, hecho que se viralizó en redes sociales cuando acudí a un llamado de ayuda por un conflicto al interior del club deportivo del cual soy socio".

El panista explicó que acudió a un llamado de auxilio y que espera el llamado de las autoridades / Especial

Asimismo, aseguró que su intervención ocurrió tras recibir una solicitud de apoyo relacionada con un altercado que, según su versión, ponía en riesgo la integridad de algunas personas.

“Desde el corazón les ofrezco una sentida disculpa para quienes creen que vieron un actuar excesivo de mi parte. Sin justificar mis acciones, debo decir que mi respuesta obedeció a solucionar lo más pronto posible el altercado al interior que amenazaba y ponía en riesgo la integridad de los involucrados".

El alcalde también manifestó su disposición para colaborar con cualquier investigación que pudiera derivarse de los hechos.

“Estaré atento y con total disposición para atender cualquier requerimiento que se me haga por estos hechos. Debo recalcar que mi intervención se dio ante un llamado de un asunto entre particulares, lo que me impulsó a actuar así, siempre con la finalidad de preservar el orden y la paz”.

Crecen las críticas en redes sociales

Tras la difusión de los videos, usuarios, activistas y actores políticos cuestionaron la participación del alcalde en una confrontación física y el hecho de que estuviera acompañado por personas armadas dentro de un espacio privado.

Entre varios sujetos, incluyendo al alcalde, comenzaron a golpear a otra persona / Especial

En tanto, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) ya investiga los hechos por los posibles actos u omisiones de autoridad que podrían violar los derechos de las personas presentes, particularmente al derecho a la integridad y seguridad personal.

Hasta el momento, no se ha informado si existe alguna denuncia formal relacionada con los hechos ni si alguna autoridad estatal o ministerial inició una investigación por lo ocurrido.