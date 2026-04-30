¿Por qué los jóvenes ya no quieren abandonar la casa de sus padres? Esto dice el Inegi

La forma en la que los jóvenes en México transitan hacia la vida adulta está cambiando. Así lo muestra la Encuesta Demográfica Retrospectiva (EDER) 2025 del INEGI, que analiza a la población de entre 18 y 64 años y evidencia diferencias claras entre generaciones.

Uno de los cambios más marcados es la disminución en la independencia temprana. Mientras que en la generación nacida entre 1961 y 1967 el 31.1 por ciento había salido de su hogar antes de los 18 años, en la generación más reciente, de 1998 a 2007, la cifra se redujo a 16.9 por ciento.

Cada vez menos jóvenes en México se independizan antes de los 18 años, según datos del INEGI./ Pixabay

Además, las mujeres han mostrado históricamente mayores niveles de independencia que los hombres. En la generación más antigua, el porcentaje fue de 35.9 por ciento en mujeres frente a 24.3 en hombres, mientras que en la más joven bajó a 21.2 contra 12.3 por ciento.

¿Por qué los jóvenes permanecen más tiempo en casa?

El estudio también refleja una disminución en la formación de pareja a edades tempranas. Entre quienes hoy tienen entre 64 y 58 años, el 22.4 por ciento había iniciado una unión antes de los 18 años, mientras que en los jóvenes de 27 a 18 años esta proporción cayó a 15 por ciento.

En este aspecto, las mujeres también presentan niveles más altos que los hombres. En la generación de 1961-1967, el porcentaje fue de 28.9 frente a 13.2, mientras que en las generaciones más recientes es de 20.9 frente a 9 por ciento.

Estos cambios se relacionan con una mayor permanencia en el sistema educativo y una postergación de decisiones como formar pareja o salir del hogar.

La permanencia en el hogar familiar ha aumentado entre las nuevas generaciones./ Pixabay

¿Qué pasa con los hijos, la educación y la salud?

La tendencia también se observa en la maternidad y paternidad temprana. En mujeres de la generación 1961-1967 en zonas rurales, el 31.7 por ciento tuvo su primer hijo antes de los 18 años, mientras que en hombres de esa misma generación el porcentaje fue de 8.4 por ciento.

Otro dato relevante es la disminución en la migración a edades tempranas. El porcentaje pasó de 21.3 por ciento en generaciones mayores a 14.4 por ciento en las más jóvenes.

En materia educativa, se redujo el número de personas que dejan la escuela antes de los 18 años, al pasar de 62.4 por ciento en generaciones mayores a 54.3 por ciento en las más recientes, lo que indica mayor permanencia en la educación.

También aumentó el uso de métodos anticonceptivos en esta etapa, al pasar de 2.4 a 13.4 por ciento, mientras que la percepción de buena salud creció de 49.4 a 81 por ciento entre generaciones.

En cuanto a la satisfacción con la vida, los niveles se mantienen similares, con 61.1 por ciento en generaciones mayores y 63 por ciento en las más jóvenes.