¡De no creerse! Cristiano Ronaldo tendrá que esperar; el título de la Liga Saudí se 'escurre' entre las manos del portero Bento

Tan solo segundos separaron a Al-Nassr del festejo con el campeonato de Liga en su palmarés, pues con gol único de Mohamed Simakan, el equipo amarillo se disponía a festejar en su estadio el primer título liguero de Cristiano Ronaldo; sin embargo, uno de los errores más importantes en la historia del campeonato Saudí han postergado dicho festejo.

A pesar de que todo parece indicar que incluso después podrían alzarse con el campeonato liguero, esta era una oportunidad inmejorable, pues el equipo del Comandante estaba en casa y su gente ansiaba festejar de manera anticipada.

Bento desencajado por el final del partido | Captura de pantalla

¿Cómo se dio la catástrofe de CR7 y sus compañeros?

La fórmula era muy simple, si Al-Nassr ganaba su partido ante Al-Hilal, su más cercano perseguidor, se convertiría en el ganador matemático de la actual temporada de la Liga de Arabia Saudita, pero nadie contaba con el desenlace del partido, con el cual se ha esfumado esa posibilidad, al menos por ahora.

Desde el primer tiempo, el equipo de Jorge Jesus tomó la ventaja, pues al minuto 37, un disparo de Mohamed Simakan logró colarse a la portería de Bounou, pues ninguno de los defensas logró sacar el balón después de un tiro de esquina.

¡NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!



Lo que muchos no querían, Al-Hilal empata ante Al-Nassr. Cristiano Ronaldo tendrá que esperar por el título.#SaudiProLeague pic.twitter.com/n20N1864HB — FOX (@somos_FOX) May 12, 2026

Fue ya en el segundo tiempo cuando vinieron los problemas para el hipotético campeonato, pues CR7 salió al minuto 83, por lo que comenzó su frustración al no poder aportar nada más para los suyos en el campo, evidenciando el nerviosismo que tenía en la banca, aunque esa no fue su expresión más evidente en el final del partido.

Nunca mejor dicho, en la última jugada del encuentro, cuando todos los aficionados se preparaban para festejar, un saque de banda fue directo al área cuando corría el minuto 90+8; para tratar de sacar el balón, Bento se levantó en su propia área para posteriormente tener el que es seguramente el peor error de su carrera, dejando pasar el balón entre sus guantes y dejando entrar el catastrófico empate.

Festejo de Simakan en el gol que adelantaba a los suyos | Captura de pantalla

¿Cuándo podrían festejar el campeonato de liga?

El equipo de Cristiano Ronaldo tiene cinco puntos de ventaja con respecto a Al-Hilal, por lo que podría ser campeón tan solo ganando su siguiente partido, pues el otro que tienen es la Final de la Champions Asiática Dos. El partido restante será el próximo 19 de mayo ante Damac, el problema es que los de Simone Inzaghi tienen dos partidos restantes.