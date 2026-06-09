¡Duro revés! México cae ante Australia en partido de preparación

Duro despertar para las guerreras aztecas. Por primera vez en lo que va del 2026, la Selección Mexicana Femenil sufrió una derrota que evidenció las carencias que todavía tiene el equipo dirigido por Pedro López. El Tri enfrentó a Australia esta semana, en un par de encuentros de preparación de alto calibre.

Cuarto lugar en la Copa del Mundo 2023 y semifinalista en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, las Matildas representaban un rival complicado. Por ello, el triunfo 1-0 gracias al tanto de Diana Ordóñez en el primero de los dos amistosos ilusionó al conjunto mexicano.

La Selección Mexicana Femenil en su amistoso contra Australia | X: @MiSeleccionFem

No obstante, México no pudo replicar la actuación este martes y cayeron 3-1. Alanna Kennedy, un autogol desafortunado de Esthefanny Barreras, y Caitlin Foord encaminaron la victoria de las oceánicas, mientras que por parte del Tri, Ordóñez se hizo presente para el tanto del descuento.

Así fue la derrota de México contra Australia

Aunque la primera advertencia fue de parte de las mexicanas, por medio de Ordóñez, en un tiro de esquina Australia tomó desprevenido al Tri y tras una serie de rebotes, Kennedy con un tiro en el límite del área chica al minuto 22. Aunque Barreras alcanzó a tocar con el pie el balón, no fue suficiente para desviarlo.

Pero la reacción mexicana fue inmediata y cuatro minutos más tarde llegó el empate por medio de Ordóñez, quien -tras una mala salida por parte del rival- recibió un centro de Montse Saldívar puso el 1-1. Previo al tanto del empate, Barreras había salvado al Tri del segundo, pero una desafortunada acción al 36' puso nuevamente a la arquera de Pachuca como villana.

Tras un disparo de Sam Kerr, cuando las Matildas estaban volcadas al ataque, el balón pegó en el palo izquierdo y rebotó en la espalda de la portera mexicana. Con ello, las locales recuperaron la ventaja y ya en el segundo tiempo, Foord -con todo y jalón- selló con una gran definición un contragolpe para sentenciar el 3-1 al minuto 70.

La Selección Mexicana Femenil en su amistoso contra Australia | X: @MiSeleccionFem

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Mexicana Femenil?

Por ahora, el único partido confirmado del Tri dirigido por Pedro López es el encuentro contra la Selección de Haití, correspondiente al Campeonato Femenino de Concacaf. Con un triunfo, México clasificará a la Copa Mundial Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Dicho juego está programado para el 28 de noviembre y en diciembre se jugarán las Semifinales y la Final. Sin embargo, según el calendario de FIFA, para octubre está prevista una ventana internacional en octubre, pero por ahora el Tri no ha confirmado rival ni fecha para otro amistoso.