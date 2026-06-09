¿Sin lateral derecho definido? Israel Reyes espera ser el titular en la inauguración del Mundial

A solo dos días del arranque de la Copa del Mundo 2026, la Selección Mexicana afina los últimos detalles para su debut ante Sudáfrica en el Estadio Azteca. Aunque Javier Aguirre parece tener definida gran parte de su alineación, la lateral derecha sigue siendo una de las posiciones que más dudas generan de cara al compromiso inaugural.

La principal incógnita pasa por elegir entre Jorge Sánchez e Israel Reyes. El defensor del América aprovechó los días previos al encuentro para dejar clara su intención de ganarse un lugar en el once inicial y aseguró que está preparado para asumir la responsabilidad si el cuerpo técnico así lo decide.

Israel Reyes, jugador de la Selección Mexicana | IMAGO7

Israel Reyes confía en ganarse la titularidad con México

En entrevista con TV Azteca, Reyes reconoció que la competencia interna dentro del Tricolor es intensa, pero destacó que los partidos disputados recientemente le han permitido ganar confianza y demostrar que puede ser una opción confiable para Javier Aguirre.

"Yo creo que te generan confianza los partidos que vas jugando. Javier es una persona que no da muchas armas para que nadie se confíe; yo espero y quiero participar desde el primer partido", declaró el futbolista mexicano previo al debut mundialista.

Israel Reyes, jugador de la Selección Mexicana | IMAGO7

Jorge Sánchez e Israel Reyes pelean por la lateral derecha

La disputa por la banda derecha se ha intensificado después del amistoso frente a Serbia. Jorge Sánchez fue titular en ese encuentro, pero su actuación dejó algunas dudas entre la afición y los analistas, lo que abrió la puerta para que Israel Reyes pueda convertirse en una alternativa real para el debut contra Sudáfrica.

El jugador americanista cuenta con una característica que lo convierte en una pieza valiosa para cualquier entrenador: su versatilidad. A lo largo de su carrera ha desempeñado funciones como contención, defensa central y lateral derecho, mostrando un nivel sólido en cada una de esas posiciones tanto con América como con la Selección Mexicana.

Por su parte, Jorge Sánchez llega a su segunda Copa del Mundo después de haber sido una de las apuestas más importantes de Gerardo Martino hace cuatro años. Aunque actualmente milita en el PAOK de Grecia, el lateral no ha logrado recuperar el nivel que mostró durante su etapa con Cruz Azul y en sus primeras apariciones con el Tricolor.