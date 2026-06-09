Calendario Mundial 2026: Estos son todos los partidos de la Copa del Mundo

Sólo faltan un par de días para que el partido entre México y Sudáfrica de inicio a la Copa del Mundo 2026. Ante esto, es importante tener una guía con la que puedan seguir todos los partidos tanto de la Fase de Grupos, como de las rondas de eliminación directa.

Desde este jueves 11 de junio hasta el próximo 27 del mismo mes, 48 equipos pelearán por un boleto a la ronda de 16vos de Final en la ronda de Fase de Grupos. Posteriormente, durante los siguientes 20 días, los equipos sobrevivientes continuarán avanzando rumbo a la Final del torneo, misma que será el 19 de julio.

El trofeo de la Copa del Mundo | AP

Fase de Grupos (11 a 27 de junio)

Jueves 11 de junio

México vs Sudáfrica

13:00 horas del centro de México

Estadio Ciudad de México



Corea del Sur vs Chequia

20:00 horas del centro de México

Estadio Guadalajara

Viernes 12 de junio

Canadá vs Bosnia

13:00 hora del centro de México

Estadio Toronto



Estados Unidos vs Paraguay

19:00 hora del centro de México

Estadio Los Ángeles

Sábado 13 de junio

Catar vs Suiza

13:00 hora del centro de México

Estadio San Francisco



Brasil vs Marruecos

16:00 hora del centro de México

Estadio Nueva Jersey



Haití vs Escocia

19:00 hora del centro de México

Estadio Boston



Australia vs Turquía

22:00 hora del centro de México

Estadio Vancouver

Domingo 14 de junio

Alemania vs Curazao

11:00 horas del centro de México

Estadio Houston



Países Bajos vs Japón

14:00 horas del centro de México

Estadio Dallas



Costa de Marfil vs Ecuador

17:00 horas del centro de México

Estadio Filadelfia



Suecia vs Túnez

20:00 horas del centro de México

Estadio Monterrey

Lunes 15 de junio

España vs Cabo Verde

10:00 horas del centro de México

Estadio Atlanta



Bélgica vs Egipto

13:00 horas del centro de México

Estadio Seattle



Arabia Saudita vs Uruguay

16:00 horas del centro de México

Estadio Miami



Irán vs Nueva Zelanda

19:00 horas del centro de México

Estadio Los Ángeles

Martes 16 de junio

Francia vs Senegal

13:00 horas del centro de México

Estadio Nueva Jersey



Irak vs Noruega

16:00 horas del centro de México

Estadio Boston



Argentina vs Argelia

19:00 horas del centro de México

Estadio Kansas City



Austria vs Jordania

22:00 horas del centro de México

Estadio San Francisco

Miércoles 17 de junio

Portugal vs RD Congo

11:00 horas del centro de México

Estadio Houston



Inglaterra vs Croacia

14:00 horas del centro de México

Estadio Dallas



Ghana vs Panamá

17:00 horas del centro de México

Estadio Toronto



Uzbekistán vs Colombia

20:00 horas del centro de México

Estadio Ciudad de México

Así luce el trofeo de la Copa del Mundo | AP

Jueves 18 de junio (Segunda ronda)

Chequia vs Sudáfrica

10:00 horas del centro de México

Estadio Atlanta



Suiza vs Bosnia

13:00 horas del centro de México

Estadio Los Ángeles



Canadá vs Catar

16:00 horas del centro de México

Estadio Voncouver



México vs Corea del Sur

19:00 horas del centro de México

Estadio Guadalajara

Viernes 19 de junio

Estados Unidos vs Australia

13:00 horas del centro de México

Estadio Seattle



Escocia vs Marruecos

16:00 horas del centro de México

Estadio Boston



Brasil vs Haití

18:30 horas del centro de México

Estadio Filadelfia



Turquía vs Paraguay

21:00 horas del centro de México

Estadio San Francisco

Sábado 20 de junio

Países Bajos vs Suecia

11:00 horas del centro de México

Estadio Houston



Alemania vs Costa de Marfil

14:00 horas del centro de México

Estadio Toronto



Ecuador vs Curazao

18:00 horas del centro de México

Estadio Kansas City



Túnez vs Japón

22:00 horas del centro de México

Estadio Monterrey

Domingo 21 de junio

España vs Arabia Saudita

10:00 horas cel centro de México

Estadio Atlanta



Bélgica vs Irán

13:00 horas cel centro de México

Estadio Los Ángeles



Uruguay vs Cabo Verde

16:00 horas cel centro de México

Estadio Miami



Nueva Zelanda vs Egipto

19:00 horas cel centro de México

Estadio Voncouver

Lunes 22 de junio

Argentina vs Austria

11:00 horas del centro de México

Estadio Dallas



Francia vs Irak

15:00 horas del centro de México

Estadio Filadelfia



Noruega vs Senegal

18:00 horas del centro de México

Estadio Nueva Jersey



Jordania vs Argelia

21:00 horas del centro de México

Estadio San Francisco

Martes 23 de junio

Portugal vs Uzbekistán

11:00 horas del centro de México

Estadio Houston



Inglaterra vs Ghana

14:00 horas del centro de México

Estadio Boston



Panamá vs Croacia

17:00 horas del centro de México

Estadio Toronto



Colombia vs RD Congo

20:00 horas del centro de México

Estadio Guadalajara

Logo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 | MEXSPORT

Miércoles 24 de junio (Tercera Ronda)

Suiza vs Canadá

13:00 horas del centro de México

Estadio Vancouver



Bosnia vs Catar

13:00 horas del centro de México

Estadio Seattle



Escocia vs Brasil

16:00 horas del centro de México

Estadio Miami



Marruecos vs Haití

16:00 horas del centro de México

Estadio Atlanta



Chequia vs México

19:00 horas del centro de México

Estadio Ciudad de México



Sudáfrica vs Corea del Sur

19:00 horas del centro de México

Estadio Guadalajara

Jueves 25 de junio

Curazao vs Costa de Marfil

14:00 horas del centro de México

Estadio Filadelfia



Ecuador vs Alemania

14:00 horas del centro de México

Estadio Nueva Jersey



Japón vs Suecia

17:00 horas del centro de México

Estadio Dallas



Túnez vs Países Bajos

17:00 horas del centro de México

Estadio Kansas City



Turquía vs Estados Unidos

20:00 horas del centro de México

Estadio Los Ángeles



Paraguay vs Australia

20:00 horas del centro de México

Estadio San Francisco

Viernes 26 de junio

Noruega vs Francia

13:00 horas del centro de México

Estadio Boston



Senegal vs Irak

13:00 horas del centro de México

Estadio Toronto



Cabo Verde vs Arabia Saudita

18:00 horas del centro de México

Estadio Houston



Uruguay vs España

18:00 horas del centro de México

Estadio Guadalajara



Egipto vs Irán

21:00 horas del centro de México

Estadio Seattle



Nueva Zelanda vs Bélgica

21:00 horas del centro de México

Estadio Vancouver

Sábado 27 de junio

Panamá vs Inglaterra

15:00 horas del centro de México

Estadio Nueva Jersey



Croacia vs Ghana

15:00 horas del centro de México

Estadio Filadelfia



Colombia vs Portugal

17:30 horas del centro de México

Estadio Miami



RD Congo vs Uzbekistán

17:30 horas del centro de México

Estadio Atlanta



Argelia vs Austria

20:00 horas del centro de México

Estadio Kansas City



Jordania vs Argentina

20:00 horas del centro de México

Estadio Dallas

Eliminación directa

Una vez concluidos los 72 partidos de la Fase de Grupos, comenzarán las rondas de eliminación directa, empezando con los 16vos de Final, una fase que nunca antes se había disputado en la Copa del Mundo. Posteriormente seguirán los Octavos, Cuartos, Semifinales y Final para así, definir al campeón del torneo.

16vos de Final (28 de junio al 3 de julio)

Octavos de Final (4 al 7 de julio)

Cuartos de Final (9 al 11 de julio)

Semifinales (14 y 15 de julio)