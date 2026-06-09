Calendario Mundial 2026: Estos son todos los partidos de la Copa del Mundo
Sólo faltan un par de días para que el partido entre México y Sudáfrica de inicio a la Copa del Mundo 2026. Ante esto, es importante tener una guía con la que puedan seguir todos los partidos tanto de la Fase de Grupos, como de las rondas de eliminación directa.
Desde este jueves 11 de junio hasta el próximo 27 del mismo mes, 48 equipos pelearán por un boleto a la ronda de 16vos de Final en la ronda de Fase de Grupos. Posteriormente, durante los siguientes 20 días, los equipos sobrevivientes continuarán avanzando rumbo a la Final del torneo, misma que será el 19 de julio.
Fase de Grupos (11 a 27 de junio)
Jueves 11 de junio
México vs Sudáfrica
13:00 horas del centro de México
Estadio Ciudad de México
Corea del Sur vs Chequia
20:00 horas del centro de México
Estadio Guadalajara
Viernes 12 de junio
Canadá vs Bosnia
13:00 hora del centro de México
Estadio Toronto
Estados Unidos vs Paraguay
19:00 hora del centro de México
Estadio Los Ángeles
Sábado 13 de junio
Catar vs Suiza
13:00 hora del centro de México
Estadio San Francisco
Brasil vs Marruecos
16:00 hora del centro de México
Estadio Nueva Jersey
Haití vs Escocia
19:00 hora del centro de México
Estadio Boston
Australia vs Turquía
22:00 hora del centro de México
Estadio Vancouver
Domingo 14 de junio
Alemania vs Curazao
11:00 horas del centro de México
Estadio Houston
Países Bajos vs Japón
14:00 horas del centro de México
Estadio Dallas
Costa de Marfil vs Ecuador
17:00 horas del centro de México
Estadio Filadelfia
Suecia vs Túnez
20:00 horas del centro de México
Estadio Monterrey
Lunes 15 de junio
España vs Cabo Verde
10:00 horas del centro de México
Estadio Atlanta
Bélgica vs Egipto
13:00 horas del centro de México
Estadio Seattle
Arabia Saudita vs Uruguay
16:00 horas del centro de México
Estadio Miami
Irán vs Nueva Zelanda
19:00 horas del centro de México
Estadio Los Ángeles
Martes 16 de junio
Francia vs Senegal
13:00 horas del centro de México
Estadio Nueva Jersey
Irak vs Noruega
16:00 horas del centro de México
Estadio Boston
Argentina vs Argelia
19:00 horas del centro de México
Estadio Kansas City
Austria vs Jordania
22:00 horas del centro de México
Estadio San Francisco
Miércoles 17 de junio
Portugal vs RD Congo
11:00 horas del centro de México
Estadio Houston
Inglaterra vs Croacia
14:00 horas del centro de México
Estadio Dallas
Ghana vs Panamá
17:00 horas del centro de México
Estadio Toronto
Uzbekistán vs Colombia
20:00 horas del centro de México
Estadio Ciudad de México
Jueves 18 de junio (Segunda ronda)
Chequia vs Sudáfrica
10:00 horas del centro de México
Estadio Atlanta
Suiza vs Bosnia
13:00 horas del centro de México
Estadio Los Ángeles
Canadá vs Catar
16:00 horas del centro de México
Estadio Voncouver
México vs Corea del Sur
19:00 horas del centro de México
Estadio Guadalajara
Viernes 19 de junio
Estados Unidos vs Australia
13:00 horas del centro de México
Estadio Seattle
Escocia vs Marruecos
16:00 horas del centro de México
Estadio Boston
Brasil vs Haití
18:30 horas del centro de México
Estadio Filadelfia
Turquía vs Paraguay
21:00 horas del centro de México
Estadio San Francisco
Sábado 20 de junio
Países Bajos vs Suecia
11:00 horas del centro de México
Estadio Houston
Alemania vs Costa de Marfil
14:00 horas del centro de México
Estadio Toronto
Ecuador vs Curazao
18:00 horas del centro de México
Estadio Kansas City
Túnez vs Japón
22:00 horas del centro de México
Estadio Monterrey
Domingo 21 de junio
España vs Arabia Saudita
10:00 horas cel centro de México
Estadio Atlanta
Bélgica vs Irán
13:00 horas cel centro de México
Estadio Los Ángeles
Uruguay vs Cabo Verde
16:00 horas cel centro de México
Estadio Miami
Nueva Zelanda vs Egipto
19:00 horas cel centro de México
Estadio Voncouver
Lunes 22 de junio
Argentina vs Austria
11:00 horas del centro de México
Estadio Dallas
Francia vs Irak
15:00 horas del centro de México
Estadio Filadelfia
Noruega vs Senegal
18:00 horas del centro de México
Estadio Nueva Jersey
Jordania vs Argelia
21:00 horas del centro de México
Estadio San Francisco
Martes 23 de junio
Portugal vs Uzbekistán
11:00 horas del centro de México
Estadio Houston
Inglaterra vs Ghana
14:00 horas del centro de México
Estadio Boston
Panamá vs Croacia
17:00 horas del centro de México
Estadio Toronto
Colombia vs RD Congo
20:00 horas del centro de México
Estadio Guadalajara
Miércoles 24 de junio (Tercera Ronda)
Suiza vs Canadá
13:00 horas del centro de México
Estadio Vancouver
Bosnia vs Catar
13:00 horas del centro de México
Estadio Seattle
Escocia vs Brasil
16:00 horas del centro de México
Estadio Miami
Marruecos vs Haití
16:00 horas del centro de México
Estadio Atlanta
Chequia vs México
19:00 horas del centro de México
Estadio Ciudad de México
Sudáfrica vs Corea del Sur
19:00 horas del centro de México
Estadio Guadalajara
Jueves 25 de junio
Curazao vs Costa de Marfil
14:00 horas del centro de México
Estadio Filadelfia
Ecuador vs Alemania
14:00 horas del centro de México
Estadio Nueva Jersey
Japón vs Suecia
17:00 horas del centro de México
Estadio Dallas
Túnez vs Países Bajos
17:00 horas del centro de México
Estadio Kansas City
Turquía vs Estados Unidos
20:00 horas del centro de México
Estadio Los Ángeles
Paraguay vs Australia
20:00 horas del centro de México
Estadio San Francisco
Viernes 26 de junio
Noruega vs Francia
13:00 horas del centro de México
Estadio Boston
Senegal vs Irak
13:00 horas del centro de México
Estadio Toronto
Cabo Verde vs Arabia Saudita
18:00 horas del centro de México
Estadio Houston
Uruguay vs España
18:00 horas del centro de México
Estadio Guadalajara
Egipto vs Irán
21:00 horas del centro de México
Estadio Seattle
Nueva Zelanda vs Bélgica
21:00 horas del centro de México
Estadio Vancouver
Sábado 27 de junio
Panamá vs Inglaterra
15:00 horas del centro de México
Estadio Nueva Jersey
Croacia vs Ghana
15:00 horas del centro de México
Estadio Filadelfia
Colombia vs Portugal
17:30 horas del centro de México
Estadio Miami
RD Congo vs Uzbekistán
17:30 horas del centro de México
Estadio Atlanta
Argelia vs Austria
20:00 horas del centro de México
Estadio Kansas City
Jordania vs Argentina
20:00 horas del centro de México
Estadio Dallas
Eliminación directa
Una vez concluidos los 72 partidos de la Fase de Grupos, comenzarán las rondas de eliminación directa, empezando con los 16vos de Final, una fase que nunca antes se había disputado en la Copa del Mundo. Posteriormente seguirán los Octavos, Cuartos, Semifinales y Final para así, definir al campeón del torneo.
16vos de Final (28 de junio al 3 de julio)
Octavos de Final (4 al 7 de julio)
Cuartos de Final (9 al 11 de julio)
Semifinales (14 y 15 de julio)
Final (19 de julio)
Te puede interesar