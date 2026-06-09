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Futbol

Calendario Mundial 2026: Estos son todos los partidos de la Copa del Mundo

Estos son los procedimientos para el sorteo de la Fase de Grupos para el Mundial 2026 | AP
Rafael Trujillo 17:13 - 09 junio 2026
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A sólo un par de días de que inicie el máximo torneo de selecciones, esta es la guía perfecta para que no te pierdas un sólo partido

Sólo faltan un par de días para que el partido entre México y Sudáfrica de inicio a la Copa del Mundo 2026. Ante esto, es importante tener una guía con la que puedan seguir todos los partidos tanto de la Fase de Grupos, como de las rondas de eliminación directa.

Desde este jueves 11 de junio hasta el próximo 27 del mismo mes, 48 equipos pelearán por un boleto a la ronda de 16vos de Final en la ronda de Fase de Grupos. Posteriormente, durante los siguientes 20 días, los equipos sobrevivientes continuarán avanzando rumbo a la Final del torneo, misma que será el 19 de julio.

El trofeo de la Copa del Mundo | AP

Fase de Grupos (11 a 27 de junio)

Jueves 11 de junio

  • México vs Sudáfrica
    13:00 horas del centro de México
    Estadio Ciudad de México

  • Corea del Sur vs Chequia
    20:00 horas del centro de México
    Estadio Guadalajara

Viernes 12 de junio

  • Canadá vs Bosnia
    13:00 hora del centro de México
    Estadio Toronto

  • Estados Unidos vs Paraguay
    19:00 hora del centro de México
    Estadio Los Ángeles

Sábado 13 de junio

  • Catar vs Suiza
    13:00 hora del centro de México
    Estadio San Francisco

  • Brasil vs Marruecos
    16:00 hora del centro de México
    Estadio Nueva Jersey

  • Haití vs Escocia
    19:00 hora del centro de México
    Estadio Boston

  • Australia vs Turquía
    22:00 hora del centro de México
    Estadio Vancouver

Domingo 14 de junio

  • Alemania vs Curazao
    11:00 horas del centro de México
    Estadio Houston

  • Países Bajos vs Japón
    14:00 horas del centro de México
    Estadio Dallas

  • Costa de Marfil vs Ecuador
    17:00 horas del centro de México
    Estadio Filadelfia

  • Suecia vs Túnez
    20:00 horas del centro de México
    Estadio Monterrey

Lunes 15 de junio

  • España vs Cabo Verde
    10:00 horas del centro de México
    Estadio Atlanta

  • Bélgica vs Egipto
    13:00 horas del centro de México
    Estadio Seattle

  • Arabia Saudita vs Uruguay
    16:00 horas del centro de México
    Estadio Miami

  • Irán vs Nueva Zelanda
    19:00 horas del centro de México
    Estadio Los Ángeles

Martes 16 de junio

  • Francia vs Senegal
    13:00 horas del centro de México
    Estadio Nueva Jersey

  • Irak vs Noruega
    16:00 horas del centro de México
    Estadio Boston

  • Argentina vs Argelia
    19:00 horas del centro de México
    Estadio Kansas City

  • Austria vs Jordania
    22:00 horas del centro de México
    Estadio San Francisco

Miércoles 17 de junio

  • Portugal vs RD Congo
    11:00 horas del centro de México
    Estadio Houston

  • Inglaterra vs Croacia
    14:00 horas del centro de México
    Estadio Dallas

  • Ghana vs Panamá
    17:00 horas del centro de México
    Estadio Toronto

  • Uzbekistán vs Colombia
    20:00 horas del centro de México
    Estadio Ciudad de México

Así luce el trofeo de la Copa del Mundo | AP

Jueves 18 de junio (Segunda ronda)

  • Chequia vs Sudáfrica
    10:00 horas del centro de México
    Estadio Atlanta

  • Suiza vs Bosnia
    13:00 horas del centro de México
    Estadio Los Ángeles

  • Canadá vs Catar
    16:00 horas del centro de México
    Estadio Voncouver

  • México vs Corea del Sur
    19:00 horas del centro de México
    Estadio Guadalajara

Viernes 19 de junio

  • Estados Unidos vs Australia
    13:00 horas del centro de México
    Estadio Seattle

  • Escocia vs Marruecos
    16:00 horas del centro de México
    Estadio Boston

  • Brasil vs Haití
    18:30 horas del centro de México
    Estadio Filadelfia

  • Turquía vs Paraguay
    21:00 horas del centro de México
    Estadio San Francisco

Sábado 20 de junio

  • Países Bajos vs Suecia
    11:00 horas del centro de México
    Estadio Houston

  • Alemania vs Costa de Marfil
    14:00 horas del centro de México
    Estadio Toronto

  • Ecuador vs Curazao
    18:00 horas del centro de México
    Estadio Kansas City

  • Túnez vs Japón
    22:00 horas del centro de México
    Estadio Monterrey

Domingo 21 de junio

  • España vs Arabia Saudita
    10:00 horas cel centro de México
    Estadio Atlanta

  • Bélgica vs Irán
    13:00 horas cel centro de México
    Estadio Los Ángeles

  • Uruguay vs Cabo Verde
    16:00 horas cel centro de México
    Estadio Miami

  • Nueva Zelanda vs Egipto
    19:00 horas cel centro de México
    Estadio Voncouver

Lunes 22 de junio

  • Argentina vs Austria
    11:00 horas del centro de México
    Estadio Dallas

  • Francia vs Irak
    15:00 horas del centro de México
    Estadio Filadelfia

  • Noruega vs Senegal
    18:00 horas del centro de México
    Estadio Nueva Jersey

  • Jordania vs Argelia
    21:00 horas del centro de México
    Estadio San Francisco

Martes 23 de junio

  • Portugal vs Uzbekistán
    11:00 horas del centro de México
    Estadio Houston

  • Inglaterra vs Ghana
    14:00 horas del centro de México
    Estadio Boston

  • Panamá vs Croacia
    17:00 horas del centro de México
    Estadio Toronto

  • Colombia vs RD Congo
    20:00 horas del centro de México
    Estadio Guadalajara

Logo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 | MEXSPORT
Logo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 | MEXSPORT

Miércoles 24 de junio (Tercera Ronda)

  • Suiza vs Canadá
    13:00 horas del centro de México
    Estadio Vancouver

  • Bosnia vs Catar
    13:00 horas del centro de México
    Estadio Seattle

  • Escocia vs Brasil
    16:00 horas del centro de México
    Estadio Miami

  • Marruecos vs Haití
    16:00 horas del centro de México
    Estadio Atlanta

  • Chequia vs México
    19:00 horas del centro de México
    Estadio Ciudad de México

  • Sudáfrica vs Corea del Sur
    19:00 horas del centro de México
    Estadio Guadalajara

Jueves 25 de junio

  • Curazao vs Costa de Marfil
    14:00 horas del centro de México
    Estadio Filadelfia

  • Ecuador vs Alemania
    14:00 horas del centro de México
    Estadio Nueva Jersey

  • Japón vs Suecia
    17:00 horas del centro de México
    Estadio Dallas

  • Túnez vs Países Bajos
    17:00 horas del centro de México
    Estadio Kansas City

  • Turquía vs Estados Unidos
    20:00 horas del centro de México
    Estadio Los Ángeles

  • Paraguay vs Australia
    20:00 horas del centro de México
    Estadio San Francisco

Viernes 26 de junio

  • Noruega vs Francia
    13:00 horas del centro de México
    Estadio Boston

  • Senegal vs Irak
    13:00 horas del centro de México
    Estadio Toronto

  • Cabo Verde vs Arabia Saudita
    18:00 horas del centro de México
    Estadio Houston

  • Uruguay vs España
    18:00 horas del centro de México
    Estadio Guadalajara

  • Egipto vs Irán
    21:00 horas del centro de México
    Estadio Seattle

  • Nueva Zelanda vs Bélgica
    21:00 horas del centro de México
    Estadio Vancouver

Sábado 27 de junio

  • Panamá vs Inglaterra
    15:00 horas del centro de México
    Estadio Nueva Jersey

  • Croacia vs Ghana
    15:00 horas del centro de México
    Estadio Filadelfia

  • Colombia vs Portugal
    17:30 horas del centro de México
    Estadio Miami

  • RD Congo vs Uzbekistán
    17:30 horas del centro de México
    Estadio Atlanta

  • Argelia vs Austria
    20:00 horas del centro de México
    Estadio Kansas City

  • Jordania vs Argentina
    20:00 horas del centro de México
    Estadio Dallas

Eliminación directa

Una vez concluidos los 72 partidos de la Fase de Grupos, comenzarán las rondas de eliminación directa, empezando con los 16vos de Final, una fase que nunca antes se había disputado en la Copa del Mundo. Posteriormente seguirán los Octavos, Cuartos, Semifinales y Final para así, definir al campeón del torneo.

16vos de Final (28 de junio al 3 de julio)

Octavos de Final (4 al 7 de julio)

Cuartos de Final (9 al 11 de julio)

Semifinales (14 y 15 de julio)

Final (19 de julio)
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