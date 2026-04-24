Pato O’Ward “cambia de deporte” y se roba los reflectores en MLB

El piloto mexicano Pato O'Ward vivió una experiencia distinta lejos de los circuitos, al ser el invitado de honor para realizar el primer lanzamiento en el partido entre Chicago Cubs y Philadelphia Phillies.

Pato O'Ward participó en los tests de postemporada de Pirelli | GROSBY

En un ambiente completamente diferente al de las pistas, O’Ward apareció en el diamante con el jersey de los Cubs, conectando con la afición y mostrando una faceta más relajada fuera de la competencia. El encuentro terminó con victoria para Chicago por 8-7 en un duelo lleno de emociones.

La presencia del regiomontano no pasó desapercibida y rápidamente se volvió tema en redes sociales, donde su equipo, Arrow McLaren, compartió el momento destacando la participación de su piloto en uno de los escenarios más icónicos del deporte estadounidense.

Pato O'Ward pudo llegar a Red Bull con Toro Rosso | IMAGO 7

Add him to the rotation @Cubs!! pic.twitter.com/iEysTN7Wyp — Arrow McLaren IndyCar Team (@ArrowMcLaren) April 23, 2026

De las pistas al diamante

Aunque su enfoque principal sigue estando en la IndyCar, este tipo de apariciones reflejan el creciente impacto mediático de Pato O'Ward fuera del automovilismo, consolidándolo como una de las figuras mexicanas con mayor proyección internacional.

No es común ver a un piloto cambiar el casco por la pelota de béisbol, pero O’Ward aprovechó la oportunidad para disfrutar el momento y seguir acercándose a nuevas audiencias.