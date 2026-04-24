Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

Pato O’Ward “cambia de deporte” y se roba los reflectores en MLB

Pato O'Ward en una competencia | @PatricioOWard
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 10:24 - 24 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Pato O’Ward dejó por un momento la velocidad de la IndyCar para protagonizar un momento especial en Grandes Ligas, lanzando la primera bola en el duelo entre Cubs y Phillies

El piloto mexicano Pato O'Ward vivió una experiencia distinta lejos de los circuitos, al ser el invitado de honor para realizar el primer lanzamiento en el partido entre Chicago Cubs y Philadelphia Phillies.

Pato O'Ward participó en los tests de postemporada de Pirelli | GROSBY

En un ambiente completamente diferente al de las pistas, O’Ward apareció en el diamante con el jersey de los Cubs, conectando con la afición y mostrando una faceta más relajada fuera de la competencia. El encuentro terminó con victoria para Chicago por 8-7 en un duelo lleno de emociones.

La presencia del regiomontano no pasó desapercibida y rápidamente se volvió tema en redes sociales, donde su equipo, Arrow McLaren, compartió el momento destacando la participación de su piloto en uno de los escenarios más icónicos del deporte estadounidense.

Pato O'Ward pudo llegar a Red Bull con Toro Rosso | IMAGO 7

De las pistas al diamante

Aunque su enfoque principal sigue estando en la IndyCar, este tipo de apariciones reflejan el creciente impacto mediático de Pato O'Ward fuera del automovilismo, consolidándolo como una de las figuras mexicanas con mayor proyección internacional.

No es común ver a un piloto cambiar el casco por la pelota de béisbol, pero O’Ward aprovechó la oportunidad para disfrutar el momento y seguir acercándose a nuevas audiencias.

Cubs celebrando su victoria ante los Phillies l AP
Lo Último
13:12 Atacante de Teotihuacán engañó a su madre: dijo que viajaría a Rusia
12:17 Chivas anuncia reducción del estacionamiento en el Estadio Akron de cara al duelo ante Tijuana
12:08 ¿Quién es Jhon Caicedo? El joven rival de Chávez Jr que busca dar la sorpresa en México
12:00 Fidalgo se reencuentra con el Real Madrid: del sueño inconcluso a un duelo clave en LaLiga
11:19 José Mourinho deja abierta las posibilidades de llegar al Real Madrid
11:11 Golpe a Televisa y TV Azteca: Pierden importante cláusula sobre derechos de la Selección Mexicana
11:03 Checo Pérez, sorprendido por competir con Aston Martin en su regreso a la F1
11:01 McLaren advierte a sus rivales: “Entre Miami y Canadá llegará un MCL40 completamente nuevo”
10:54 ¡Impulso para el Arsenal! Bukayo Saka está listo para regresar este fin de semana
10:38 El objetivo de 'La Hormiga' para el fin de semana: conseguir el bicampeonato de goleo de Jared Borgetti