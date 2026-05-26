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Carlos Slim y Arturo Elías Ayub se reúnen con el presidente de la SCJN ¿Cuál fue el motivo?

Hasta el momento no se han dado detalles del encuentro / Redes Sociales
Jorge Reyes
Jorge Reyes 15:21 - 26 mayo 2026
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El encuentro privado ocurre en medio de preocupaciones empresariales por la Reforma Judicial y la revisión del T-MEC

Carlos Slim Helú y Arturo Elías Ayub sostuvieron una reunión privada con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Morales, en un encuentro que rápidamente despertó especulaciones debido al momento político y económico que atraviesa el país.

De acuerdo con fuentes judiciales, la reunión tuvo como objetivo reforzar el mensaje de que la nueva integración del Máximo Tribunal mantendrá “diálogo de puertas abiertas” con el sector empresarial.

El encuentro se realizó de manera privada dentro de las instalaciones de la Corte y tuvo una duración aproximada de hora y media. Según trascendió, el resto de los ministros que integran el Pleno no fueron convocados a la reunión.

Carlos Slim Helú y Arturo Elías Ayub iban en representación de los empresarios de México / Redes Sociales

Slim y Arturo Elías Ayub recorrieron la Suprema Corte

Durante la visita, Carlos Slim, considerado uno de los empresarios más importantes de México y América Latina, así como Arturo Elías Ayub, recorrieron distintas áreas emblemáticas de la Suprema Corte. Entre los espacios visitados estuvo el histórico salón de Plenos, donde se toman algunas de las decisiones jurídicas más relevantes del país.

Aunque oficialmente no se revelaron detalles específicos sobre todos los temas abordados durante la conversación, el encuentro ocurre en un contexto delicado para la relación entre el sector empresarial y el nuevo modelo judicial impulsado tras la reforma aprobada en 2024.

El presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Morales, recibió a los empresarios en las instalaciones de Corte / Redes Sociales

Reforma judicial genera inquietud entre empresarios

En los últimos meses, distintos organismos empresariales han expresado preocupación por la falta de certidumbre jurídica derivada de la implementación de la reforma judicial.

El tema ha cobrado aún más relevancia debido a la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), proceso en el que la estabilidad institucional y las condiciones para la inversión serán observadas de cerca por empresas y autoridades internacionales.

La reunión entre Slim, Elías Ayub y Hugo Aguilar Morales ocurrió precisamente en la misma semana en que se espera la llegada de una delegación de funcionarios y empresarios estadounidenses relacionados con la revisión del acuerdo comercial.

Los empresarios están preocupados ante los cambios de la Reforma Judicial y la renegociación del T-MEC / Redes Sociales

El fallo de la UIF encendió alarmas en el sector privado

Uno de los puntos que más inquietud ha generado entre empresarios e inversionistas fue la reciente resolución de la Suprema Corte que avaló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pueda bloquear cuentas bancarias sin necesidad de autorización judicial previa y sin requerir una solicitud internacional.

La decisión provocó críticas y preocupación en organismos como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

“Este escenario resulta especialmente sensible en el marco del T-MEC y la competencia global por capital. Cuando una autoridad puede restringir activos sin control judicial previo, se afecta la percepción de riesgo y la disposición de inversionistas nacionales e internacionales para apostar por México”, señaló la Coparmex en su momento.

El posicionamiento encendió el debate sobre los alcances de las nuevas decisiones judiciales y el impacto que podrían tener en la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros.

La Corte no ha explicado la visita de empresarios y los temas que hablaron / Redes Sociales

Un mensaje de diálogo en medio de tensión económica

Aunque la SCJN no emitió un posicionamiento amplio sobre el encuentro, fuentes cercanas al Poder Judicial señalaron que la intención fue mostrar apertura y comunicación con el sector privado.

La visita de Slim y Arturo Elías Ayub también fue interpretada por distintos analistas como una señal de acercamiento entre empresarios y el nuevo liderazgo de la Corte en un momento donde la relación entre gobierno, justicia e inversión atraviesa una etapa sensible.

Mientras tanto, la incertidumbre jurídica continúa siendo uno de los principales temas de preocupación rumbo a la revisión del T-MEC y ante la posibilidad de nuevas reformas que impacten el entorno económico nacional.

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