Acciones de Carlos Slim caen en la Bolsa Mexicana de Valores: ¿qué ocurrió?

Las principales empresas vinculadas al empresario mexicano Carlos Slim registraron una jornada negativa el pasado 16 de abril en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), con caídas en distintos sectores como telecomunicaciones, servicios financieros y conglomerados industriales, lo que impactó directamente en el comportamiento del mercado.

El golpe más fuerte lo recibió Grupo Carso, cuyos títulos —que cotizan bajo el ticker GCARSO— descendieron hasta los 143.25 pesos por unidad, lo que representó una caída de 7.66% respecto al cierre del miércoles. Durante la jornada, incluso llegaron a desplomarse cerca de 8.5%, marcando uno de sus peores desempeños recientes en el mercado bursátil.

Este retroceso puso fin a dos días consecutivos de ganancias para la compañía y ocurrió justo después de haber alcanzado un máximo histórico de 156.10 pesos por acción en la sesión previa. Además, se trata de su peor caída desde el 29 de abril de 2025, cuando registró un descenso de 8.18%.

Las acciones de Grupo Carso descendieron hasta los 143.25 pesos por unidad / Redes Sociales

Golpe millonario en su valor de mercado

La caída no solo impactó el precio de las acciones, sino también el valor total de la empresa, ya que Grupo Carso registró una disminución en su capitalización de mercado equivalente a 26,767 millones de pesos, cerrando la jornada con un valor total de 322,757 millones de pesos, de acuerdo con datos de la plataforma financiera Economatica.

Cabe destacar que GCarso es uno de los conglomerados más importantes de América Latina, con operaciones en sectores clave como el industrial (Grupo Condumex), comercial (Grupo Sanborns y Sears), infraestructura y construcción (CICSA), así como energía (Carso Energy), lo que convierte cualquier movimiento en sus acciones en un indicador relevante para el mercado.

A pesar del tropiezo, el empresario ha tenido una buena racha en la Bolsa Mexicana de Valores / Redes Sociales

A pesar de este tropiezo, la empresa mantiene un desempeño positivo en lo que va del año, ya que sus acciones acumulan un crecimiento de 21.46% en 2026, mientras que solo en abril registran un avance de 6.41%.

¿Por qué cayeron las acciones?

De acuerdo con Brian Rodríguez, analista de Monex Casa de Bolsa, la caída en las cotizaciones de GCarso “se podría atribuir a una toma de utilidades de los inversionistas, ya que en el último mes es la más ganadora del mercado”.

Este fenómeno ocurre cuando los inversionistas deciden vender sus acciones tras un periodo de ganancias, lo que provoca una baja en el precio debido al incremento en la oferta de títulos en el mercado.

Se trata de su peor caída desde el 29 de abril de 2025 / Redes Sociales

Otras empresas de Slim también retroceden

El impacto no se limitó a Grupo Carso. Otras empresas del grupo Slim también reportaron pérdidas durante la jornada bursátil, lo que reforzó el panorama negativo para el empresario mexicano.

Los títulos de Grupo Financiero Inbursa registraron una caída de 1.88%, colocándose en 44.41 pesos por acción, mientras que América Móvil, una de las compañías más importantes del país, retrocedió 0.92%, cerrando en 22.56 pesos por papel.

La empresa mantiene un desempeño positivo en lo que va del año, ya que sus acciones acumulan un crecimiento de 21.46% en 2026 / Especial