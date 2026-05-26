¿Cuándo y dónde ver el Corinthians vs Platense?

El Grupo E de la Copa Libertadores entra en su jornada decisiva con un duelo de alto voltaje entre Corinthians y Platense, en un encuentro donde el conjunto brasileño llega con la tranquilidad de haber asegurado el liderato, mientras que los argentinos todavía buscan sellar su clasificación a los octavos de final. El partido promete intensidad y tensión por todo lo que hay en juego para el 'Calamar'.

El 'Timao' encabeza el grupo con 11 puntos y ya no puede ser alcanzado en la cima, producto de una campaña sólida en la que combinó experiencia, contundencia ofensiva y orden defensivo. Corinthians ha convertido su estadio en una fortaleza durante el torneo y ahora intentará cerrar la fase de grupos con otra victoria para reafirmar su candidatura al título continental.

Jugadores de Corinthians celebrando su pase a la siguiente ronda de la Libertadores| AP

Aunque ya tiene asegurado el primer puesto, el técnico del cuadro paulista no quiere relajaciones y apostaría por una alineación competitiva. La idea del conjunto brasileño es mantener el ritmo futbolístico y llegar con confianza a la fase eliminatoria, además de regalarle una última alegría a su afición en esta etapa del certamen.

¿Cuál es la situación del Platense?

Del otro lado aparece un Platense que afronta el partido más importante de su campaña internacional reciente. El equipo argentino suma 7 unidades y depende de sí mismo para avanzar a los octavos de final, una situación que mantiene viva la ilusión de sus aficionados. Una victoria garantizaría su clasificación sin depender de otros resultados.

Platense | X: @caplatense

Sin embargo, el panorama puede complicarse seriamente para el conjunto de Vicente López si no logra sumar de a tres. Un empate o incluso una derrota dejarían abierta la pelea y obligarían a mirar de reojo lo que suceda en el otro compromiso del grupo entre Santa Fe y Peñarol.

Santa Fe todavía mantiene opciones matemáticas de avanzar y buscará aprovechar que enfrentará a un Peñarol ya eliminado, que apenas suma 3 puntos y quedó rápidamente fuera de la lucha por la clasificación. El conjunto colombiano sabe que un triunfo, combinado con un tropiezo de Platense, podría cambiar por completo el destino del grupo en la última fecha.

Platense llega a este encuentro apoyado en la solidez colectiva que mostró en varios tramos del torneo, especialmente en condición de local. No obstante, ahora tendrá el desafío más exigente: enfrentar al líder en territorio brasileño y soportar la presión de un ambiente que promete ser hostil. La efectividad ofensiva y la concentración defensiva serán claves para mantener vivas sus aspiraciones.

André con Corinthians I @Corinthianas

¿A qué hora ver?

Todo está listo para el duelo entre brasileños y argentinos que se llevará a cabo este 27 de mayo de 2026 en punto de las 18:30hrs, tiempo del centro de México, desde el Neo química Arena y lo podrás disfrutar a través de ESPN y Disney+.

Fecha: 26 de mayo

Hora: 18:30

Estadio: Neo química Arena