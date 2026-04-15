El Reporte Ponce: América fracasa por Jardine, desde que se hizo directivo

Así de claro. El ridículo en Concacaf es responsabilidad de directiva y jugadores, pero en especial de uno: André Jardine, que desde que se volvió entrenador/director deportivo en el Nido perdió la brújula del que era el mejor proyecto de nuestro futbol. La velocidad del desplome es impresionante.

También hay que reconocer que hay carga de la eliminación desde el dueño, Emilio Azcárraga, y la cabeza del club, Joaquín Balcárcel, que junto a Santiago Baños (quien no quería que se fuera Diego Ramírez), aceptaron abrirle la puerta de las decisiones a Jardine. Y a falta de un milagro en Liguilla, el fracaso de esa apertura es sonoro. Tras tocar el cielo, tan pronto rozan el infierno.

NO FUNCIONÓ LA AGENCIA BRASILEÑA DEL TÉCNICO

Mucho tiempo se quejó la afición de que el América se apoyaba en especial en una agencia de promotores, en Pitz Group de Alex López, que trajo talento que sí funcionó, pero que hoy parece enquistada con jugadores que sobran en el Nido. Pues ahora hay otra, que es la de André Jardine, que dirige su gran amigo, incluso familiar, Alexandre Passaro, al que conoce desde Sao Paulo.

La agencia brasileña PVBT, que empezó como asesor legal deportivo y hoy crece como representante de futbolistas, llevó a Jardine y Pau Víctor al América. Y cuando dejaron que el técnico decidiera refuerzos, fichó jugadores de su promotora. Antes había tenido algo de éxito en San Luis, pues además del técnico, les metió a Vitinho y Dourado, entre otros de menor rendimiento; después les consiguió al reemplazo del entrenador, Gustavo Leal, y al goleador Joao Pedro.

Cuando Jardine tuvo voz en las contrataciones del América, se apoyó en su agencia. Y así llegaron a través de PVBT elementos como Raphael Veiga, Vinicius Lima y el propio Dourado, tres refuerzos que prometían ser respuesta a la debacle americanista, pero no han rendido lo esperado.

YA BUSCAN AL REEMPLAZO EN EL NIDO

Ahora, con el fracaso en Concacaf, ya lo podemos destapar: Santiago Baños busca opciones como entrenador desde hace días, pero no se han activado porque la decisión no está tomada. Jardine sigue hoy. Sin embargo, con este papelón, y sin un milagro en Liga MX, la presidencia deberá entregar nombres al patrón como plan alternativo al fin de una de las eras más gloriosas del América, que acabó anoche en el Estadio Azteca. Esa decisión se está encaminando y en el Nido saben estar preparados para el cambio.

NO GANÓ LA MLS, LO PERDIÓ LA MX