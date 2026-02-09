Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Fórmula 1

Checo Pérez y Cadillac presentan su primer monoplaza para Fórmula 1: el CA01

El primer auto Cadillac en la F1 | @Cadillac_F1
Axel Fernández
Axel Fernández 20:14 - 08 febrero 2026
La escudería estadounidense reveló el bólido con el que debutará en la máxima categoría, de la mano del mexicano

¡Ya está aquí! Tras meses de espera, Cadillac, nueva escudería del mexicano Sergio 'Checo' Pérez, reveló por fin su primer monoplaza de Fórmula 1: el CA01.

Con una hermosa sincronización entre el negro y el plata, como el Ying y Yang, el bólido estadounidense buscará pelear en la parrilla media, aceptando su calidad de debutante; ante ello, los rivales a vencer serán Alpine, Aston Martin y Haas para este año.

El CA01 de Cadillac | @Cadillac_F1

¿Cómo fue la revelación del Cadillac?

Con el Super Bowl LX como marco, la escudería estadounidense, misma que vivirá su primera temporada en la máxima categoría del automovilismo deportivo, reveló al mundo el diseño del xxxx, el cual cuenta con motor Ferrari de cara a la campaña 2026.

Así es el nuevo uniforme de Bottas y Checo Pérez, con TWG como principal patrocinador | X: @Cadillac_F1
Bottas y Checo | @Cadillac_F1

¿Cómo está conformado Cadillac en F1?

Bajo la dirección de Graeme Lowdon, la escudería contará con una dupla de pilotos experimentados: el mexicano Checo Pérez, ex de Red Bull, y el finlandés Valtteri Bottas, proveniente de Mercedes.

Con un recorrido desde 2011 en la categoría reina, Pérez Mendoza presume 39 podios, 29 de ellos con RBR; 2023 fue su mejor año, pues alcanzó el Subcampeonato en el Mundial de Pilotos, solo detrás de su excompañero, Max Verstappen.

Del lado de Bottas, el finlandés también sabe lo que es ser el #2 de la F1, cuando en 2019 y 2020 quedó en el segundo peldaño de la temporada, detrás de Lewis Hamilton.

Checo Pérez con la nueva mercancía de Cadillac | Sitio Oficial Tommy Hilfiger
Checo Pérez con la mercancía de Cadillac | Sitio Oficial Tommy Hilfiger
