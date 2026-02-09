Checo Pérez y Cadillac presentan su primer monoplaza para Fórmula 1: el CA01

¡Ya está aquí! Tras meses de espera, Cadillac, nueva escudería del mexicano Sergio 'Checo' Pérez, reveló por fin su primer monoplaza de Fórmula 1: el CA01.

Con una hermosa sincronización entre el negro y el plata, como el Ying y Yang, el bólido estadounidense buscará pelear en la parrilla media, aceptando su calidad de debutante; ante ello, los rivales a vencer serán Alpine, Aston Martin y Haas para este año.

El CA01 de Cadillac | @Cadillac_F1

¿Cómo fue la revelación del Cadillac?

Con el Super Bowl LX como marco, la escudería estadounidense, misma que vivirá su primera temporada en la máxima categoría del automovilismo deportivo, reveló al mundo el diseño del xxxx, el cual cuenta con motor Ferrari de cara a la campaña 2026.

Bottas y Checo | @Cadillac_F1

¿Cómo está conformado Cadillac en F1?

Bajo la dirección de Graeme Lowdon, la escudería contará con una dupla de pilotos experimentados: el mexicano Checo Pérez, ex de Red Bull, y el finlandés Valtteri Bottas, proveniente de Mercedes.

The mission begins now. Introducing Cadillac Formula 1® Team’s first livery. Our season kicks off March 7th streaming on @AppleTV in the US. pic.twitter.com/NiALWMcqGm — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) February 9, 2026

Con un recorrido desde 2011 en la categoría reina, Pérez Mendoza presume 39 podios, 29 de ellos con RBR; 2023 fue su mejor año, pues alcanzó el Subcampeonato en el Mundial de Pilotos, solo detrás de su excompañero, Max Verstappen.

Del lado de Bottas, el finlandés también sabe lo que es ser el #2 de la F1, cuando en 2019 y 2020 quedó en el segundo peldaño de la temporada, detrás de Lewis Hamilton.