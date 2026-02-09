Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Internacional

Guillermo Ochoa es goleado en Chipre en derrota del AEL Limassol

Guillermo Ochoa y AEL Limassol sufren derrota | IG: @ael_fc_official
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 15:14 - 09 febrero 2026
AEL Limassol cayó por marcador abultado contra uno de los peores equipos de la liga y cortan el buen paso del equipo del mexicano

El AEL Limassol sufrió una dura derrota en su visita frente al Krasava Ypsonas, terminando el encuentro con un marcador de 3-0. A pesar de un inicio ordenado en el sector defensivo, el conjunto donde milita el portero mexicano Guillermo Ochoa no logró contener el asedio local durante el cierre de la primera mitad y el inicio del complemento.

Durante los primeros 15 minutos, el encuentro mantuvo un ritmo semilento, con una disputa intensa por la posesión del balón en el círculo central. El AEL Limassol priorizó el orden defensivo, lo que permitió que Memo Ochoa tuviera un arranque de partido con poca actividad directa bajo los tres postes.

Hasta el minuto 20, la estrategia de los visitantes parecía surtir efecto, manteniendo el empate a cero y cerrando los espacios a un Krasava que, aunque dominaba el esférico, no encontraba claridad en el último toque.

GOLEADA PARA MEMO

La resistencia del equipo de Limassol terminó al minuto 38. Tras una jugada colectiva, el Krasava logró perforar la red para poner el 1-0. Apenas dos minutos después, al 40', los locales aprovecharon el desconcierto defensivo para anotar el segundo tanto, dejando a Ochoa sin posibilidades de reacción ante la cercanía y potencia de los remates.

Para la segunda mitad, la necesidad de acortar distancias obligó al AEL Limassol a adelantar líneas. Sin embargo, esta postura dejó espacios que el Krasava explotó rápidamente. Al minuto 57, cayó el tercer gol que sentenció el rumbo del partido.

En el tramo final, el ritmo del juego descendió significativamente. El equipo visitante se replegó para evitar un daño mayor, mientras que el conjunto local gestionó su ventaja hasta el pitazo final. Con este resultado, el AEL Limassol deberá replantear su estrategia para los próximos compromisos, buscando mayor equilibrio entre su propuesta ofensiva y la solidez en el fondo.

Guillermo Ochoa con AEL Limassol | IG: ael_fc_official
