Exjugador mexicano arremete contra show de Bad Bunny: “Para eso está el Zócalo”

El exjugador mexicano Missael Espinoza generó conversación en redes sociales tras publicar un mensaje crítico sobre el show de medio tiempo del Super Bowl, encabezado por Bad Bunny, en el que el artista utilizó escenarios simbólicos y referencias culturales con la intención de enviar mensajes de unión, hermandad e identidad.

Sueño cumplido para Bad Bunny | AP

En su posteo, Espinoza expresó su desacuerdo con el enfoque conceptual del espectáculo, señalando que, si bien los mensajes sociales y culturales son válidos, el medio tiempo del Super Bowl no es el espacio adecuado para ese tipo de discursos. Desde su perspectiva, el evento debe centrarse principalmente en el entretenimiento masivo.

¿Qué dijo Missael Espinoza?

El exjugador mencionó de manera específica la recreación de lugares emblemáticos como Central Park, el Zócalo y otros espacios icónicos, utilizados dentro del performance: “Para mandar mensajes de unión, hermandad y culturales, están el Central Park. El Zócalo y otros lugares emblemáticos”.

“El show del medio tiempo es para brindar espectáculo, música, baile y arte”, señaló Espinoza en su publicación, dejando claro que considera que el Super Bowl es, ante todo, un escaparate de entretenimiento global y no una plataforma para lecturas políticas, sociales o culturales profundas.

Para mandar mensajes de unión, hermandad y culturales, están el Central Park, el Zócalo y otros lugares emblemáticos. El Show del medio tiempo, es para brindar espectáculo, música, baile y arte. ¡Déjense de pend…adas! — Missael Espinoza (@missagol15) February 9, 2026

Su postura dividió opiniones en redes sociales. Mientras algunos usuarios coincidieron en que el espectáculo debe mantenerse ligero y enfocado en el entretenimiento, otros defendieron la propuesta de Bad Bunny, argumentando que el arte y la música siempre han sido vehículos naturales para transmitir mensajes de identidad y unión.

Bad Bunny ganó más que dinero con la exposición en el Super Bowl/GrosbyGroup

¿Opiniones divididas?

El show de Bad Bunny ha sido uno de los más comentados de los últimos años precisamente por su fuerte carga cultural y simbólica, celebrada por amplios sectores de la audiencia latina, que vieron en el espectáculo una representación de sus raíces en uno de los escenarios más vistos del mundo.

La reacción de Misael Espinoza se suma a una larga lista de opiniones encontradas que suelen surgir tras cada show de medio tiempo, un evento que rara vez deja consenso y que refleja la diversidad de expectativas del público que sigue el Super Bowl.

Más allá de la polémica, el debate reavivado por su publicación confirma que el medio tiempo del Super Bowl sigue siendo un fenómeno cultural de alto impacto, capaz de generar conversación no solo por su música y coreografías, sino también por los mensajes —explícitos o implícitos— que proyecta ante millones de espectadores.