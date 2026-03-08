Hamilton cuestiona la estrategia de Ferrari: "Creo que deberíamos haber parado la primera vez"

Lewis Hamilton expresó su desacuerdo con la decisión del equipo por la radio durante el Gran Premio de Australia y mantuvo su postura tras la carrera.

Lewis Hamilton en el Gran Premio de Australia | AP

HAMILTON SE QUEDÓ A LA ORILLA DEL PODIO

Ferrari luchaba en las posiciones de cabeza contra George Russell en la fase inicial del Gran Premio de Australia. Sin embargo, un momento clave alteró el curso de la carrera: la aparición del primero de los tres coches de seguridad virtuales. La estrategia de Ferrari falló en ese instante, desvaneciendo cualquier posibilidad de victoria que pudieran tener.

Debido a esto, Lewis Hamilton no tardó en manifestar su disconformidad con el plan del equipo italiano a través de la radio mientras competía, una opinión que reafirmó una vez finalizada la prueba.

Hasta ese punto, la carrera estaba marcada por la incertidumbre. En esta nueva era de la F1, caracterizada por la gestión eléctrica y la potencia extra del modo de adelantamiento, Charles Leclerc, con un monoplaza teóricamente inferior, lograba contener a Russell y plantarle cara.

Esta batalla permitió que Hamilton, en tercera posición, se acercara a ambos, y que Antonelli también se sumara a la contienda. No obstante, con la salida del coche de seguridad virtual en la vuelta 12, Mercedes decidió llamar a sus dos pilotos a boxes para cambiar neumáticos. Con 46 vueltas por delante, la gran duda era si los compuestos duros aguantarían hasta el final. Mercedes apostó por ello, pero Ferrari optó por mantener a sus dos coches en pista.

Lewis Hamilton vive su segunda temporada con Ferrari | AP

Para Hamilton, la decisión fue un error evidente desde el principio. «Al menos uno de nosotros debería haber parado», comentó. El británico considera que, al luchar por la victoria con dos coches, deberían haber dividido las estrategias para intentar frenar a Mercedes. Con su decisión, sin embargo, descartaron cualquier opción de triunfo.

Ferrari no aprovechó ni el primer ni el segundo virtual safety car, que apareció pocas vueltas después. Fueron el único equipo que no detuvo a sus pilotos en ninguna de esas dos oportunidades. Tuvieron dos ocasiones para realizar una parada perdiendo menos tiempo, pero el muro de ingenieros se negó, temiendo que una parada temprana comprometiera el final de la carrera por la degradación de las gomas.

Cuando Ferrari finalmente entró en boxes, Mercedes ya lideraba con una ventaja insalvable para los coches rojos.

Al término de la carrera, Hamilton reflexionó sobre lo ocurrido, asegurando que aún le quedaba vida útil en los neumáticos, lo que indicaba que podría haber parado antes.

«Hubiera sido una parada gratis, dos veces...»

«Un par de vueltas más y habríamos estado ahí. Ha sido un fin de semana y un día muy positivos. Hay muchas cosas que podemos mejorar. Los libres fueron buenos, al igual que la Q1 y la Q2, pero sé dónde tenemos que mejorar y cambiar. Empujaré al equipo para hacer esos ajustes. En carrera, tuve una buena salida y un buen ritmo en general, del séptimo al cuarto, así que estoy contento con eso», declaró Hamilton.

Cuando se le preguntó si Ferrari podría haber luchado por la victoria si uno de sus coches hubiera parado junto a los Mercedes, el piloto fue claro: «No lo sé. Lo analizaremos. Es seguro que al final todavía nos quedaba vida en los neumáticos y podríamos haber parado antes, aunque no sé cuánto antes. Pero hubiera sido casi una parada gratis... dos veces. Así que seguro que analizaremos si deberíamos haber parado. Aunque pienso que la primera vez lo tendríamos que haber hecho», concluyó.

Lewis Hamilton | AP