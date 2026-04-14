UEFA Champions League: ¿Dónde y cuándo ver el partido de Arsenal vs Sporting de Lisboa?

Arsenal llega con un gol de ventaja a casa para recibir la Vuelta de Cuartos de Final de Champions League ante Sporting de Lisboa, que sabe que con un gol puede hacer sufrir a los Gunners.

Los dirigidos por Mikel Arteta deberán aprovechar la ventaja de jugar el segundo partido en casa, pero enfrente tienen a unos lusitanos que con mucho futbol y corazón han logrado avanzar a instancias eliminatorias del torneo, pasando por encima de equipos como Bodo Glimt, a quien eliminó en Octavos.

Sporting de Lisboa trae consigo una victoria reciente en la Primeira Liga de Portugal, competencia donde venció al equipo de Estrela Amadora con marcador de 1-0. Los verdiblancos acumulan 71 puntos en el torneo portugués siendo sublíderes.

Los resultados en Premier League del Arsenal no han sido favorables, recientemente fueron derrotados por Bournemouth con un resultado de 2-1. La derrota de Artilleros y la posterior victoria del Manchester City permitió que los Citizens estén a solo seis puntos de empatar a los londinenses, quienes son los actuales líderes.

En el más reciente enfrentamiento entre Arsenal y los Leones Verdes, la escuadra inglesa salió avante con una goleada 5-1 sobre los verdiblancos. Una humillación que todavía sigue presente en la memoria de los lisboetas.

La posible alineación del Arsenal

Kai Havertz celebra el gol en la Ida l AP

Primeramente y considerando una de las piezas más importantes del equipo británico, es posible que vuelvan a optar por David Raya en la portería, el español fue fundamental en cinco salvadas durante la Ida manteniendo el arco en cero.

El lateral derecho Ben White es un jugador que le puede servir a Arteta tanto para bloquear avance rival como para buscar una salida rápida desde zona defensiva.

Leandro Trossard, Noni Madueke y Viktor Gyokeres, pueden ser una triple amenaza para el arco del Sporting. La velocidad de Trossard y Madueke junto al olfato goleador de Viktor, pueden hacer una gran diferencia.

¿Jugará Maximiliano Araujo como titular con Sporting?

Maximiliano Araujo sacando la jugada a flote l AP

El cuadro comandado por Rui Borges también comienza a analizar quienes serán los 11 valientes que saldrán a la cancha para buscar una remontada histórica para el equipo de los Leones.

El futbolista uruguayo, Maximiliano Araujo, ex de Toluca, es una posible carta fuerte para ser parte de los titulares del cuadro alviverde. El extremo izquierdo puede utilizarse dentro de su perfil natural, pero también tiene capacidad de botarse hacia el centro con control de balón si fuese necesario.

¿Dónde y cuándo ver el partido? Fecha, Horario y Canal

Maximiliando Araujo del Sporting observa a Kai Havertz l AP