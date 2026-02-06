Ángel Villacama llama "pende..." a sus jugadores en conferencia de prensa y América Femnil arde

El pasado jueves, en el arranque de la jornada siete de la Liga MX Femenil, las Águilas del América visitaron Ciudad Juárez para enfrentarse a las Bravas, en un duelo que acercaba a las azulcremas al liderato del torneo.

Después del gol de Scarlett Camberos, con el que América abrió el marcador, la Bravas de Juárez igualaron el resultado a segundos de terminar la primera mitad del encuentro, resultado que quedó hasta el silbatazo final.

Villacampa 'reventó' a sus jugadoras tras empate en Juárez | MEXSPORT

Una vez terminado el encuentro, Ángel Villacampa (entrenador de las azulcremas) compareció en conferencia de prensa, donde se mostró molesto por el desempeño de sus jugadoras.

"Lo hablablamos en el círculo, se puede empatar o ganar por buenas o por malas pero no por pendejas, sinceramente, sabíamos que iba a ser un partido complejo, que iba a estar en esos pequeños detalles, esa es la lectura que nos podemos llevar, no puedes regalar estos goles, tenemos que mejorar en muchos aspectos del juego, hay partidos que cuando no los puedes ganar, lo más importante es no perderlos, tenemos mucho margen de mejora", comentó Villacampa.

Con el empate en Ciudad Juárez, América se quedó en la tercera posición del Clausura 2026, a dos puntos de las Chivas y a uno de Toluca.

Ahora, el conjunto azulcrema se tendrá que preparar para volver a la Ciudad de México y enfrentar a Cruz Azul Femenil el próximo lunes 9 de febrero.

Por su parte, Juárez escaló posiciones con la igualada frente a America y se prepara para enfrentar a Tigres Femenil también el próximo lunes nueve.