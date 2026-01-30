Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
EL reporte Ponce: Uno más que se va del Nido

Columna Ponce viernes 30 enero
Carlos Ponce de León
Carlos Ponce de León 07:00 - 30 enero 2026
Vaya semana para el Club América, con la salida de Diego Ramírez, con el destape de la partida de Paulo Víctor y al fin con el cierre de uno de los mejores fichajes del Clausura 26, Raphael Veiga del Palmeiras. Faltaba liberar una plaza y apareció la luz al final del túnel.

EL BÚFALO, LA OPCIÓN DEL NORTE

En cuanto Tigres supo que América necesitaba deshacerse de una plaza de foráneo, la oferta llegó a Coapa: Guido Pizarro ya había puesto el ojo en Rodrigo Aguirre, un delantero a su entero gusto, al que sondearon, presentaron el proyecto y quedó encantado. La negociación con las Águilas fue ágil y están por cerrar su traspaso a San Nicolás. Y ahora, los felinos buscan darle acomodo a Nico Ibáñez, quien ya sabe que no entra en planes este certamen. Su traspaso a San Nicolás, es préstamo por un año.

A CERRAR UNA DE LAS OTRAS… O NINGUNA

Además, resulta que en la búsqueda de liberar la plaza de extranjero, ofrecieron a futbolistas como Víctor Dávila y La Pantera Zúñiga, que ya recibieron propuestas. El chileno está muy cerca de arreglarse con Colo Colo y el colombiano tuvo ofertas de Sudamérica, en especial de su país. Sin embargo, me cuentan desde el Nido que sólo podrá cuajar una de estas dos opciones, o incluso ninguna si no hay condiciones favorables para las Águilas, pues tampoco se debilitarán en el plantel a poco más de una semana del cierre de registros. Se va uno, otro o ninguno, pero no los dos.

LAS REGLAS CAMBIAN DESDE COAPA

Si se termina por oficializar la salida del Búfalo a Tigres, las condiciones que habían puesto en la oferta por la salida de Víctor Dávila pueden cambiar y hacer que ya no salga. Lo que pidió Colo Colo para recibir al chileno fue un préstamo con opción a compra, de alrededor de 2 millones de dólares, pero con una condición desfavorable para las Águilas: que más de la mitad del sueldo del atacante fuera absorbido desde Coapa, cosa que en principio se vio como salida para liberar la plaza, pero ahora que se va Aguirre, tendrá que cambiar o se cae el fichaje. Veamos.

TODOS PUSIERON POR BOGUSZ

La novela que también tuvo final feliz es la de Mateusz Bogusz con Cruz Azul al Houston Dynamo, pues así como te adelanté en esta columna, el arreglo cerró en 70% del pase a cambio de 6 millones de dólares y cerca de 4 MDD en bonos por rendimiento. Pero los detalles retrasaron las firmas, por lo que todas las partes debieron ceder para lograrlo.

Primero, el polaco accedió a ceder un porcentaje de su sueldo para que la propuesta de la MLS tuviera más fuerza, además, el representante de Bogusz también aceptó no cobrar la comisión del lado cementero. El club de Houston estiró su presupuesto al máximo y La Máquina bajó sus pretensiones en los bonos por rendimiento. Vaya acuerdo.

